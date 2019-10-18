Власти Прикамья обеспечат современными аппаратами ИВЛ маленьких пациентов детской больницы № 13

12:49 | 21.10.2019

Подведены итоги аукционов на поставку трех аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных, проходящих лечение в отделении анестезиологии-реанимации ГБУЗ Пермского края «Детская клиническая больница № 13», сообщает краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Отделение анестезиологии-реанимации рассчитано на прием 18 новорожденных. Медучреждение принимает детей со всего Пермского края.



Победителями аукциона признаны ООО «Приволжская медицинская компания» и ООО «Адванта». Общая цена контрактов составила 13,5 млн рублей, средства на приобретение аппаратов поступят из краевого бюджета.



В больницу будут поставлены два высокочастотных осцилляторных аппарата ИВЛ (осцилляторы) и один – последнего поколения по типу комбайна с комплексным функционалом. Новое медицинское оборудование детская больница получит до конца 2019 года.



По словам заведующего отделением анестезиологии-реанимации новорожденных ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13» Валерия Зуева, новое медицинское оборудование позволит оказывать на более высоком уровне помощь новорожденным детям, находящимся в критическом состоянии: «Кроме того, есть категория детей, которым можно расправить легкие только с помощью осцилляторного аппарата ИВЛ, конструктивная технология которого создает постоянное положительное давление в дыхательных путях. Современные осцилляторы позволяют ускорить лечение тяжелых случаев врожденного дистресс-синдрома или пневмонии, помогают справиться с дыхательной недостаточностью у новорожденных недоношенных детей».



Напомним, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что здравоохранение в ближайшие пять-семь лет будет «темой номер один», так как задачи, решения которых ждут жители края, требуют от региональных властей системной работы. Поэтому в Прикамье регулярно обновляется оборудование в медицинских учреждениях. Всего в период с 1 января по 1 октября текущего года закуплено более 300 единиц современной медтехники на сумму 1,1 млрд рублей. В больницы региона приобретаются новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы. Средства на них направлены в том числе в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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