Предприятия Прикамья смогут принять участие в акселераторе от РФПИ

12:33 | 21.10.2019

Во время Пермского инженерно-промышленного форума заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский, курирующий национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», рассказал об инициативе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) – запуске акселерационной программы, в рамках которой предприятия, участники нацпроекта, смогут получить поддержку фонда. «Наши коллеги из РФПИ выступили с предложением войти в число участников национального проекта и предложить предприятиям с выручкой от 2 млрд рублей участвовать в акционерном капитале и помогать своими деньгами, своим опытом и потенциалом», – сообщил он.



По словам Засельского, РФПИ готов предоставлять компаниям средства на развитие и участвовать в совместных проектах. Вложения фонда в предприятие могут составлять от 300 млн до 10 млрд рублей. Презентация программы состоится в ноябре этого года.



Замминистра отметил, что программа будет существовать не в рамках действующих акселераторов, а как самостоятельный проект. «Это отдельный трек, специальная программа для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предложение уже выслано во все регионы-участники, и мы транслируем его предприятиям, которые подходят под критерии РФПИ», – пояснил Петр Засельский и добавил, что в дальнейшем планируется провести роуд-шоу, где программа будет представлена детально, со всеми подробностями.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что цель нацпроекта, инициированного президентом Владимиром Путиным, - повышение конкурентоспособности предприятий за счет внедрения в производство современных технологий и правильной организации труда. На реализацию проекта в текущем году будет направлено более 240 млн рублей, из которых 235 млн – средства федерального бюджета.



Напомним, с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная, в 2018 году получившая статус национального проекта федеральная программа



«Производительность труда». Участие в ней обеспечивает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда. Также выделяются субсидии на обучение специалистов и создание так называемых центров компетенций. В этом году на данное направление предусмотрено 129 млн рублей.



V Пермский инженерно-промышленный форум проходил 17–18 октября. Его ключевыми темами стали промкооперация и повышение производительности труда. ПИПФ проводится с 2014 года. За годы своего существования он собрал более 5 тыс. участников, в том числе представителей федеральных и региональных властей, ведущих промышленных компаний, российских и зарубежных экспертов.

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