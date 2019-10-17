СИБУР обеспечил предприятия Прикамья контрактами на 1,35 млрд рублей

16:00 | 18.10.2019

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума обсудили вопрос развития крупной промкооперации.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников на Совете директоров промышленных предприятий, кооперация – локомотив развития промышленности, в первую очередь отраслей машиностроения. «Объем контрактов крупных корпораций с машиностроительными предприятиями Пермского края на три года превысил 106 млрд рублей. Пакет заказов увеличивается год от года. Это наша большая работа, которой нужно постоянно заниматься», – подчеркнул Максим Решетников.



Член правления – управляющий директор СИБУРа Павел Ляхович представил холдинг в качестве одного из основных инвесторов в развитие промышленности России: «СИБУР входит в топ-5 мировых лидеров по капитальным вложениям в химической отрасли. В 2009–2018 годах компания инвестировала более 800 млрд рублей в масштабные проекты по строительству новых и реконструкции действующих мощностей. При реализации инвестпроектов СИБУР стремится к максимально возможной локализации по поставкам оборудования, материалов и услуг, много работая с российскими компаниями».



Участники форума обсудили ключевые проекты и инвестиционную активность предприятия «Сибур-Химпром», в том числе реализованный в Прикамье крупный проект – уникальное для России производство экологичного пластификатора ДОТФ, открытие которого состоялось в мае 2019 года.



Отдельной темой для обсуждения стало сотрудничество предприятия холдинга с пермскими производителями в рамках дорожной карты, подписанной между правительством и СИБУРом в ноябре прошлого года. Как отметил генеральный директор пермского предприятия СИБУРа Константин Югов, по итогам прошлого года в рамках взаимодействия холдинга с промышленным комплексом Пермского края были заключены контракты на сумму 1,35 млрд рублей с 200 пермскими организациями. Доля компаний Пермского края в поставках для СИБУРа составила 4,8%. Доля компаний Пермского края среди потребителей СИБУРа достигла 4%. Планируется, что по итогам 2019 года этот показатель достигнет 1,5 млрд рублей.



Комментируя работу производства пластификатора ДОТФ на пермском предприятии, Константин Югов сообщил, что в 2019 году планируется достичь двукратного увеличения выпуска продукта по сравнению с плановыми значениями.



Константин Югов: «В нашем крае направление промышленной кооперации включает взаимодействие предприятий в сфере развития, повышения производительности труда, освоения диджитал-технологий и образования. Площадка расширенного Совета директоров при губернаторе для нас является местом обмена идеями, контактами и успешными практиками. Итогом нашего взаимодействия становятся эффекты от решений по импортозамещению, повышению безопасности и производительности труда, созданию качественно новых сервисов и цифровых продуктов».



Напомним, ПИПФ-2019 проходит 17 и 18 октября на территории бывшего завода им. Шпагина в Перми. Ключевым мероприятием второго дня форума станет итоговое пленарное заседание, участие в котором примут полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и председатель правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.

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