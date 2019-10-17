Заместитель полпреда Игорь Паньшин в ходе приема рассмотрел обращения жителей Пермского края

15:06 | 18.10.2019

17 октября в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей Пермского края и Нижегородской области. В мероприятии приняли участие главные федеральные инспекторы, представители региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, контрольно-надзорных ведомств в регионах ПФО.



Жительница г. Перми обратилась к главе государства по вопросу привлечения управляющей компании к надлежащему обслуживанию многоквартирного дома. По словам заявительницы, из-за неисправности отопительных труб, находящихся на чердаке, ее квартиру дважды затапливало. Ремонт женщина вынуждена делать за собственный счет. В ходе проверки Инспекцией государственного жилищного надзора по Пермскому краю были выявлены нарушения обязательных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном жилом доме. Заместитель полпреда поручил главному федеральному инспектору Сергею Половникову организовать взаимодействие с органами местного самоуправления г. Перми в целях обеспечения постоянного контроля за состоянием систем теплоснабжения в многоквартирном доме и нормальных условий проживания заявителя.



Жительница Нижегородской области обратилась в приемную президента с просьбой оказать содействие в газификации многоквартирного жилого дома в деревне Березовке Богородского района. Со слов заявительницы, указанный объект введен в эксплуатацию без подключения к газовой сети. По информации прокуратуры Нижегородской области, на текущий момент факт отсутствия газоснабжения в жилом доме подтвержден. В настоящее время застройщиком ведутся работы по вводу в эксплуатацию распределительного газопровода и пуску газа в дальнейшем. Заместитель полпреда Игорь Паньшин поручил главному федеральному инспектору по Нижегородской области Александру Мурзину во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти, контрольно-надзорными ведомствами взять на особый контроль рассмотрение данного обращения с выездом на место и еженедельным докладом о ситуации.



Аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе решение вопросов взято на контроль.

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