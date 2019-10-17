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Пермь: новости дня


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15:02 | 18.10.2019

Второй авиаперевозчик получил допуск на полеты из Перми в Китай

Росавиация выдала допуск на выполнение рейсов по маршруту Пермь – Санья (Китай) компании iFly Airlines. Разрешенная частота полетов – два раза в неделю. Такое направление в расписании пермского аэропорта уже есть, на нем работает перевозчик AZUR air. Планируется, что полеты новой авиакомпании из Перми в Санью начнутся 31 октября 2019 года.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что после открытия нового терминала в конце 2017 года и расширения технических возможностей аэропорта одним из основных направлений развития воздушной гавани является увеличение количества международных рейсов.

© «Вечерние ведомости»

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