Пермь: новости дня
13:26 | 18.10.2019
Первый пятизвездочный отель в Прикамье откроется под брендом Radisson
Напомним, в декабре прошлого года на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Пермского края проекту компании «Проспект Пермь» (входит в «Проспект Групп») по строительству в Перми многофункционального комплекса (МФК) был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
Согласно инвестпроекту, на месте бывшей кондитерской фабрики, на территории, ограниченной улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской, запланировано строительство многофункционального комплекса с гостиницей уровня «5 звезд», которая будет включать 150 высококлассных номеров и номеров люкс, и конгресс-холлом.
Комментируя соглашение, подписанное на ПИПФ-2019, глава Прикамья Максим Решетников отметил, что строительство такой гостиницы имеет большое значение для развития региона: «Наши промышленные объекты формируют абсолютно новую потребность в инфраструктуре края, начиная от гостиниц, социальной и транспортной инфраструктуры. На данный момент мы уже делаем ряд шагов. Один из них – развитие аэропорта, в частности работа нового терминала. Но мы все понимаем, что нам не хватает гостиниц. Поэтому мы здесь провели достаточно длительные предметные переговоры, и приятно, что коллеги в рамках строительства крупного многофункционального комплекса пошли нам навстречу и предусмотрели строительство гостиницы. Вдвойне приятно, что провели переговоры с компанией Radisson о том, что эта компания придет на управление гостиничным комплексом. Это хорошая новость», – подчеркнул губернатор.
Кроме этого, в декабре 2018 года между компанией «Проспект Пермь» и представителями правительства Пермского края были достигнуты договоренности о финансировании организации транспортной инфраструктуры и строительства дополнительных объектов. Объем инвестиций в проект составит более 8,5 млрд рублей. Строительство нового комплекса позволит создать 2340 рабочих мест. Полностью реализовать проект инвестор намерен в 2024 году.
По словам владельца «Проспект Групп» Александра Петрова, проект отеля, разработанный международной компанией Twelve Architects, послужит уникальным архитектурным примером для всей России: «Благодаря управлению компании Radisson Hotel Group наш отель вместе с МФК, частью которого он является, станут центром притяжения не только в Перми, но и во всем регионе».
По словам вице-президента по развитию бизнеса компании Radisson Дэвида Дженкинса, отель такого формата под брендом Radisson откроется в России впервые, и местом для него выбрана Пермь. «У нас большое количество гостиниц под брендом Radisson Blu и Park Inn by Radisson в России. А два года назад на территории Европы мы перезапустили бренд Radisson, который изначально был хорошо и мощно представлен в Америке. Но мы его перезапустили на территории Европы как бренд гостиниц высокой ценовой категории. Теперь у нас очень серьезные намерения развивать этот бренд на территории всей России, и Пермь – это первый город, где первый обновленный Radisson появится официально».
Radisson Hotel Perm станет частью многофункционального комплекса, который предложит гостям множество услуг и возможностей в непосредственной близости от отеля. Гости смогут легко добраться до магазинов, кинотеатров и ресторанов, которые разместятся рядом с отелем. В самом отеле будет расположен тренажерный зал, бассейн на верхнем этаже и круглосуточный ресторан на 21-м этаже, откуда откроется вид с одной из самых высоких точек города. Бизнес-путешественникам отель также предложит просторные конференц-залы вместимостью более тысячи человек с услугами Meetings & Events, предоставляемыми командой отеля.
© «Вечерние ведомости»
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