В Перми работает уникальный вагон-музей

13:07 | 18.10.2019

17 октября губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО «РЖД» на вокзале Пермь I. Комплекс является частью экспозиции V Пермского инженерно-промышленного форума.



Как отметил губернатор Максим Решетников, заводы промышленных предприятий приоткрывают прикамцам важную составляющую истории и развития родного региона. «Выставочный поезд – уникальный проект. Спасибо большое РЖД за то, что показали его жителям Пермского края», – поблагодарил глава региона.



Расписание работы ПВЛК: четверг – суббота с 10:00 до 18:00, 20 октября – с 10:00 до 15:00, обед – с 13:00 до 14:00. Экскурсии проводятся группами численностью до 25 человек. Продолжительность экскурсии 30–40 минут, перерыв между группами 10–15 минут.



Уникальный поезд включает в себя девять выставочных вагонов, каждый из них имеет свою тематическую направленность: «Инновационное развитие ОАО «РЖД», «Инфраструктура железных дорог», «Энергосбережение, энергоэффективность и экологическая безопасность», «Нанотехнологии» ОАО «Роснано» и др. В вагонах развернуты тематические экспозиции, отражающие историю развития отечественных железных дорог и реализуемые холдингом «РЖД» крупные современные инвестиционные проекты, а также демонстрирующие современные инновационные решения в области управления движением поездов, железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, экологии.



ПВЛК открыт для жителей и гостей города. Посетители выставки смогут увидеть специальные интерактивные тренажеры, полностью имитирующие поездку на скоростном поезде, и попробовать себя в роли машиниста. Как отметили в РЖД, особое внимание посетителей привлечет экспозиция, посвященная 45-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.



В этой экспозиции представлены интерактивные макеты, мультимедийные ролики с известными и редкими кадрами фото- и кинохроники «стройки века», как часто называют сооружение уникальной железной дороги.



Кроме того, на станции Пермь I представят инновационный локомотив – газотурбовоз, работающий на сжиженном природном газе. В качестве автономного источника энергии в локомотиве использован газотурбинный двигатель российского производства. Также все желающие смогут увидеть легендарный паровоз ЛВ-0123 – последний магистральный грузовой паровоз и вагон «Гранд де Люкс» – персональную гостиницу на колесах.

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