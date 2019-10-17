В воскресенье пермские футболистки встретятся с краснодарской командой

13:00 | 18.10.2019

В воскресенье, 20 октября, на стадионе «Кубань» пермская «Звезда-2005» в рамках 18 тура чемпионата России встретится с краснодарской «Кубаночкой». Стартовый свисток арбитра прозвучит ровно в 16:00 по московскому времени.



Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в группе «Звезды-2005» Вконтакте и на сайте женской футбольной лиги: http://wfl.rfs.ru.

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