Пермь: новости дня
20:07 | 17.10.2019
Изменения в бюджет столицы Прикамья будут обсуждаться на пленарном заседании
Предлагается увеличить бюджет 2019 года за счет средств, выделенных на реализацию национальных проектов из федерального и краевого бюджетов, на 936 млн рублей и перераспределить средства по 13 инвестиционным проектам в связи с изменением сроков их реализации.
По словам заместителя главы администрации города Перми – начальника департамента финансов администрации города Перми Веры Титяпкиной, порядка 2 млн рублей направят на обновление содержания и технологий дополнительного образования, более 250 млн рублей - на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Около 615 млн рублей планируется на обеспечение дорожной деятельности в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 54 млн рублей – на оснащение спортивных объектов оборудованием и инвентарем.
За счет перераспределения средств в 2019 году освобождается 50 млн рублей, в 2021 году – 120 млн рублей. Средства будут направлены на увеличение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, оказание дополнительных мер социальной поддержки, выплату субсидий перевозчикам, а также на содержание городского имущества. Для реализации еще 5 инвестиционных проектов предлагается направить порядка 99 млн рублей дополнительно.
Депутат Александр Буторин интересовался планом строительства давно обещанного приюта для бездомных животных, а депутат Надежда Агишева высказалась относительно сокращения зеленых насаждений. Вера Титяпкина пояснила, что приют будет сдан уже в декабре 2019 года, а саженцы новых растений будут высажены взамен убранных.
Депутаты отметили, что представленный проект сдвигает даты реализации ряда важных социальных объектов, например, школы №19. Депутат Наталья Рослякова подчеркнула, что важно соблюдать сроки: «Город Пермь активно строится, в Кировском районе скоро появится еще 4 многоквартирных дома, детям нужны места». Представители администрации уверили, что в течение 2 лет школа будет построена, начало работ – 1 квартал 2020 года. Владимир Манин считает, что нужно лучше распределять бюджетные деньги, а Евгений Глезман отметил, что сотрудничество с недобропорядочными подрядчиками нужно прекратить.
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин: «Бюджет амбициозный. У нас есть средства, проекты, но организация хромает. Администрация должна проработать проект и представить четкий и понятный план! Бюджетные корректировки должны проходить по правилам».
«Коррекция бюджета допускается, жизнь не стоит на месте, но не так часто. По результатам рассмотрения проекта можно сделать вывод, что порядка 15% средств подвержено риску неисполнения. Депутатский корпус неоднократно говорил об этих рисках. Реализация инвестиционных проектов - важная обязанность городских властей, и мы обязаны эффективно использовать предоставленные нам денежные средства», – подчеркнул первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
С учетом предложенных корректировок проект решения будет обсуждаться на пленарном заседании Пермской городской Думы.
© «Вечерние ведомости»
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