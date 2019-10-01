«Горьковка» приглашает пермяков на встречу семейного клуба

17:03 | 17.10.2019

20 октября в 12:00 в библиотеке состоится встреча семейного игрового клуба «Философия детям». Тема - «Где живет мечта».



Маленькие философы и их родители ответят на вопросы:



- Каким я себя вижу в будущем и что надо делать, чтобы этот образ воплотился в жизни?



- Может ли завиральная мечта стать целью?



- Почему кто-то добивается, а кто-то нет?



Концепция клуба: пробуждение устойчивого интереса детей дошкольного и младшего школьного возраста к философии, а через философию - к литературе, живописи, музыке и театру. Ведет клуб преподаватель философии Екатерина Калуцких. Встреча состоится в интернет-зале (правое крыло, 2 этаж), 6+.



21 октября в 18:00 начнется презентация книги «О пермской игрушке… Экскурсия в детство». Автор книги Анатолий Сивак расскажет об истории создания игрушек, выпускавшихся в советское время на предприятиях Перми и Пермского края. Мало кто знает, что игрушки производили в том числе и оборонные предприятия.



Тираж книги 200 экземпляров. Книгу можно будет приобрести у автора на презентации, но есть возможность получить книгу бесплатно за репост! Поделитесь записью о презентации на своей странице ВКонтакте (пост в группе Горьковки по ссылке: https://vk.com/gorkilibrary?w=wall-34829633_8814) до 22:00 20 октября. Последний участник розыгрыша получит свой экземпляр издания на презентации.



В отделе краеведения до 31 октября работает выставка «Пермская игрушка», это небольшая часть личной коллекции А. Сивака, где можно увидеть кукол и кукольную мебель, ретро-автомобили, роботов, конструкторы, лабиринты и многое другое. Анатолий начал собирать детские игрушки, изготовленные на территории Пермского края (области), с 2012 года. Его коллекция насчитывает более 500 уникальных экспонатов.



Встреча с Анатолием Сиваком состоится в отделе краеведения (4 этаж, левое крыло), 6+.

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