Пермь: новости дня
16:32 | 17.10.2019
Девять муниципалитетов Пермского края получат 20 млн рублей на развитие туризма
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность развития туристической инфраструктуры региона. По словам главы Прикамья, в первую очередь нужно сделать край привлекательным для внутреннего туризма. По данным Российского союза туриндустрии, в августе текущего года Пермский край вошел в топ-10 наиболее популярных внутренних туристических направлений России. За 2018 год регион посетило 92,6 тыс. организованных туристов.
Субсидии в размере 20 млн рублей получат девять муниципалитетов. Всего в краевое Агентство по туризму и молодежной политике поступило 15 заявок. Победители были определены конкурсной комиссией. Критериями для отбора стали, в частности, туристический потенциал территории, степень готовности туристской инфраструктуры, развитость событийных мероприятий на территории.
Так, в 2020 году благодаря финансированию из краевого бюджета в городе Осе продолжится благоустройство набережной Камы на месте проведения фестиваля экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга». В Губахе установят площадку «Сердце Пармы» и декорацию для одноименного фильма – арт-объект «Княжеская барка». В Березниках будет благоустроена территория у музея «Палаты Строгановых». В Чусовском муниципальном районе будет организован туристический маршрут «Чусовские затеси», для которого приведут в порядок не задействованную ранее набережную речки Архиповки, а также создана соответствующая инфраструктура в музее «Этнографический парк истории реки Чусовой». В Горнозаводском городском округе будет обустроена смотровая площадка на месте находки первого алмаза и установлены информационные стенды. В Ныробе и селе Редикор Чердынского муниципального района, селе Кын Лысьвенского городского округа, Горнозаводске, Кудымкаре и Соликамске будет обустроена туристическая инфраструктура, в том числе информационные щиты и указатели.
© «Вечерние ведомости»
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