В Перми будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Молодежной

14:48 | 17.10.2019

Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничение движения транспорта связано с выполнением работ по строительству сети водоснабжения.



С 08:00 21 октября до 21:00 31 октября будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Молодежной в районе дома №24.



Работы будет выполнять ООО «Новатор». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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