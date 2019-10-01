Пермь: новости дня
14:31 | 17.10.2019
Пермский край протестирует четыре проекта финалистов конкурса цифровых решений
Среди цифровых решений, основанных на больших данных, первыми начнут применяться на практике «Зависимость успеваемости ребенка от программ дополнительного образования» и «Классификатор цифрового контента учреждений культуры, спорта и туризма». К внедрению этих систем министерство информационного развития и связи Пермского края приступит уже в этом году, заключительный этап внедрения запланирован на первый квартал 2020 года.
«Наибольший потенциал мы видим в реализации задачи по внедрению «Зависимости успеваемости ребенка от программ дополнительного образования». У нас достаточно накопленных данных для этого, а качественные данные являются ключевым фактором для эффективной совместной работы», – пояснил первый заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Александр Маслов.
Сегодня в сфере образования существует потребность в определении программ дополнительного образования, влияющих на положительную динамику успеваемости. Внедряемое решение позволит определить программы, оказывающие максимальный эффект на успеваемость ребенка. В итоге планируется получить модели образовательных траекторий развития ребенка.
«Мы увидели в Пермском крае достаточно глубокий и системный подход к работе с данными, в частности внедрение отраслевых CDO, работу по проверке гипотез с дата-аналитиками. Пермский край может стать регионом, который будет делиться опытом в части выстраивания диалога с дата-аналитическим сообществом», – отметила руководитель программы Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Яна Коваленко.
Институт CDO (Chief Digital Officer) в Пермском крае был утвержден в рамках первого заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики при губернаторе Пермского края в конце 2018 года. Одиннадцать отраслей госуправления курируют директоры по цифровой трансформации. Цифровизация бизнес-процессов позволяет повысить доступность получения населением государственных и муниципальных услуг в здравоохранении, образовании, транспорте и других отраслях.
© «Вечерние ведомости»
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