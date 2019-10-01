Участниками деловой программы ПИПФ станут более тысячи человек

14:01 | 17.10.2019

17 октября начал работу V Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). По данным «Пермской ярмарки», количество участников, зарегистрированных на мероприятия деловой программы форума, превысило 1 тыс. человек.



Ключевыми темами ПИПФ-2019 станут промкооперация и производительность труда. В частности, с докладами, посвященными именно этим вопросам, на Совете директоров при губернаторе Пермского края выступят руководители промышленных предприятий региона. Кроме того, «СИБУР Холдинг» проведет круглый стол на тему «Развитие промкооперации с предприятиями Пермского края», в рамках которого специалисты проанализируют достигнутые результаты и предложения по расширению промышленного сотрудничества холдинга с предприятиями и организациями Прикамья.



Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» обсудят на стратегических сессиях форума с участием региональных и российских экспертов. Спикером одной из сессий станет Петр Засельский, замминистра экономического развития РФ. Еще одну важную тему – виды господдержки Фонда развития промышленности (ФРП) и реализация новых механизмов СПИК 2.0 – на другой площадке обсудят приглашенные эксперты, в числе которых директор Департамента стратегического развития Минпромторга РФ Алексей Ученов и руководитель консультационного центра ФРП Анна Симановская.



В двухдневной деловой программе ПИПФ-2019 запланированы также Дни ЛУКОЙЛа и Дни СИБУРа в Пермском крае, пленарная сессия I Международной научно-практической конференции «Робототехника, искусственный интеллект, общество: новые вызовы», транспортная дискуссия «Обеспечение вывоза продукции пермских предприятий на территорию России и за рубеж железнодорожным транспортом», запуск бренда группы компаний ПАО «Метафракс» и многое другое.



В завершение форума пройдет пленарное заседание с участием губернатора Пермского края Максима Решетникова. Итогом заседания станет подписание официальных документов и резолюций ПИПФ.



Для жителей города все дни форума будет доступен передвижной выставочно-лекционный состав РЖД (ПВЛК), состоящий из 9 вагонов (8 экспозиционных, 1 лекционный), с оборудованием для показа видеороликов в формате 3D. Состав продемонстрируют на станции Пермь I.



В вагонах развернуты экспозиции, демонстрирующие инновационные проекты в сфере железнодорожного транспорта и энергетики. Отдельный вагон иллюстрирует историю развития отечественного железнодорожного транспорта. Есть в экспозиции и действующие макеты. Можно, например, увидеть работу железнодорожной станции, принцип организации перевозок в угольном терминале порта Усть-Луга и другие макеты. Кроме того, в ПВЛК демонстрируются примеры использования нанотехнологий в железнодорожной отрасли, промышленности, медицине и повседневной жизни.



Напомним, что Пермский инженерно-промышленный форум проходит 17–18 октября 2019 года на Заводе Шпагина.

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