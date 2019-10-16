Пермский край вошел в «Императорский маршрут»

12:34 | 17.10.2019

В Москве состоялось подписание трехстороннего соглашения между Федеральным агентством по туризму, Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и правительством Пермского края о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта «Императорский маршрут». Наш регион на церемонии подписания документа представили заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева и руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.



Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в своем приветственном слове отметила, что «Императорский маршрут» даст новый импульс развитию туристического потенциала регионов России, сохранению их историко-культурного наследия, а также реализации новых просветительских программ, которые направлены на преемственность исторической памяти и более глубокое и разностороннее изучение истории нашей страны.



По словам председателя Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой, составителям маршрута удалось найти удачный вариант сочетания исторического и развлекательного туризма. «Соглашение, которое мы сегодня заключаем, позволит еще более эффективно работать в направлении укрепления «Императорского маршрута» во всех регионах, которые в нем представлены», – подчеркнула Анна Громова.



Пермь занимает очень важное место в маршруте, и подписание соглашения – огромный шаг в формировании важной исторической ветки туризма в регионе. Представители Дома Романовых волею судеб оказались связаны с пермскими землями с самого начала. В рамках «Императорского маршрута» экскурсанты посещают достопримечательные места города Перми, в разное время связанные с пребыванием членов императорской династии: ротонду в парке им. Горького и обелиск «Сибирская застава», Александровскую больницу, построенную по распоряжению Александра I и в честь его впоследствии названную, пермское Алексеевское реальное училище, открытое Великим князем Алексеем Александровичем в 1873 году, Мариинскую женскую гимназию, открытую Великим князем Михаилом Николаевичем, Успенский собор женского монастыря, где молилась Великая княгиня Елисавета Федоровна по пути в Белогорский монастырь, а также ряд других, не менее ярких и исторически важных локаций.



В соответствии с подписанным соглашением стороны обязуются организовать благоприятные условия для создания туристского продукта посредством разработки плана реализации «Императорского маршрута» в Прикамье до 2025 года, вести совместную работу по раскрытию роли России в мировом историческом процессе и отражению достижений России в период правления Российского Императорского Дома, а также содействовать популяризации проекта через организацию круглых столов, конференций и т.п. на отечественном и зарубежном туристических рынках.



По словам Елены Лопаевой, проект «Императорский маршрут» крайне важен для Пермского края с точки зрения его исторической значимости. «Сегодня необходимо развивать в России внутренний туризм и показывать уникальность каждого региона. «Императорский маршрут» станет одной из таких «точек роста» сферы историко-культурного и паломнического туризма в Пермском крае. Маршрут охватывает все важнейшие исторические точки, связанные с Домом Романовых в частности и с историей царской России в целом. Пермский край – один из ведущих регионов в реализации этой темы. Здесь ежегодно проходят мероприятия, посвященные памяти Великого князя Михаила Романова: литургия, крестный ход, Пермские научно-образовательные чтения «История Императорского Дома Романовых». «Императорский маршрут» станет продолжением этой уже сложившейся доброй традиции», – подчеркнула Елена Лопаева.



В рамках подписания соглашения была также организована дискуссионная площадка для регионов-участников федерального проекта. На ней обсуждались перспективы проекта «Императорский маршрут», его значимость для регионов, а также алгоритм формирования регионального модуля проекта. Представители Тюменской области поделились своим опытом продвижения данного проекта.



«Императорский маршрут» существует уже десять лет. Из года в год к нему присоединяются все новые регионы. «Хочется, чтобы наш маршрут соответствовал исторической правде, которая позволит правильно оценить наше прошлое, а значит, увереннее смотреть в будущее», – отметила Анна Громова.



По ее словам, проект «Императорский маршрут» успешно реализован и в области детского туризма в проекте «Моя Россия».



Отметим, что в нем участвовали и школьники из Соликамска. Один из подростков, Григорий, поделился впечатлениями: «Восторг! Очень радует, что в наши дни для детей проводятся такие знаменательные, просвещающие и информативные поездки. Этот тур заставил меня красочно и живо, в деталях ощутить трагедию Дома Романовых, и дух тех времен напомнил мне о высоте христианской религии и тленности телесной оболочки человеческой души. Большое спасибо!»



«Императорский маршрут» – это проект по возрождению основ историко-культурной, духовной составляющей России и ее достижений в период правления династии Романовых. Маршрут рассказывает о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи – щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.

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