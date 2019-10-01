Пермяки стали победителями всероссийской юниорской и юношеской серии этапа Гран-при по бадминтону

19:25 | 16.10.2019

Всероссийские соревнования состоялись в Омске. Пермь представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки».



В соревнованиях приняли участие порядка 250 человек из разных городов России. По итогам состязаний пермяки показали достойные результаты. Так, Михаил Корюкин занял второе место в одиночном и парном разрядах, а также первое место в смешанном разряде. Екатерина Тютикова взяла первое место в одиночном и парном разрядах, второе место в парном разряде. Анна Дешко - первое место в одиночном и парном разрядах, третье место в смешанном разряде. Егор Суворов взял «серебро» в парном разряде, а Степан Рожков и Ефим Логинов стали бронзовыми призерами в парном разряде.



Тренеры ребят - Елена Поносова, Людмила Попова, Лариса Зотова.

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