Бюджет Прикамья на трехлетку представили общественности

19:04 | 16.10.2019

16 октября в органном зале прошли традиционные публичные слушания проекта бюджета на ближайшие три года. Главный финансовый документ края депутатам, представителям общественности и бизнеса представила министр финансов Пермского края Елена Чугарина.



Согласно докладу, доходы края на 2020 г. составляют 129,7 млрд рублей, расходы –140,7 млрд рублей. В 2021 г. доходы составят 137 млрд руб., расходы –150 млрд руб., в 2022 г. – 142,8 млрд руб. и 156,4 млрд руб., соответственно. Дефицит краевой казны в 2020 г. составит 11,0 млрд руб., в 2021 г. – 13,0 млрд рублей, в 2022 г. – 13,6. При этом он остается в «безопасных» границах, так как согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит должен составлять не больше, чем 15% от доходной части бюджета субъекта.



«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Пермский край в рамках проекта закона о бюджете на 3-летний период выглядит очень достойно. Мы видим бюджет, который практически по всем статьям динамично растет» - отметила председатель комитета по бюджету Елена Зырянова.



Бюджет на три года сохраняет тенденцию предыдущих лет и остается социально направленным. Более того, как отметила Елена Чугарина, по ряду программ предусмотрено увеличение финансирования. Финансирование государственной программы образования увеличено на 2,7 млрд рублей (за три года в отрасль будет направлено более 115 млрд рублей), здравоохранения - на 800 млн рублей (всего за 2020-22 гг. - 82,5 млрд рублей. Объем средств на предоставление социальной поддержки увеличен на 136 млн рублей, в трехлетнем периоде он составит 52,9 млрд рублей.



«Традиционно бюджет сохранил все социальные выплаты, в том числе, добровольно взятые обязательства. Сегодня мы услышали, что с 2020 года все выплаты будут увеличены на 4%. Выплаты, в первую очередь, на поддержку молодых семей и я считаю, это правильным. Расходы на социальную сферу составили 74%, при этом, важно понимать, что и бюджет развития предполагает строительство больниц, школ и детских садов, что несомненно положительно влияет и на социальную сферу» - отметил председатель комитета по социальной политике.



Также сохраняется тенденция увеличения объемов дорожного фонда, которая началась в 2016 году. Расходы на строительство и ремонты дорог за этот период выросли в 3 раза (с 5,4 млрд до 17.3 млрд). Согласно бюджету на 2020-22 гг., по программе «Развитие транспортной системы» произошло наибольшее увеличение финансирования - на 7,6 млрд рублей и составило в итоге 23 млрд руб. Объем дорожного фонда в 2020 г. составит 18,7 млрд рублей. Согласно проекту, в течение трёх лет он будет увеличиваться и к 2022 г. составит 19,2 млрд руб.



«За этими цифрами стоят конкретные объекты: новые школы, сады, объекты культуры, в том числе те, которые мы долго ждали: Театр оперы и балета, Художественная галерея, культурное пространство на территории завода им. Шпагина, транспортно-пересадочный узел на Перми-2. Значительные средства пойдут на проект «Пермь-2023», которые обеспечат огромный объем дорожного строительства: дорога от Перми-2 до ул. Стахановской, завершение строительства «Восточного обхода» и т.д.» - прокомментировал председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин.



Первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина обратила внимание на финансовую поддержку муниципалитетам. В 2020 г. В территории предлагается направить более 29 млрд рублей, что составит 20% от всех расходов



краевого бюджета. Объем помощи муниципальным образованиям вырос с 2016 года в 2,5 раза.



Публичные слушания - важный этап законотворческого процесса. На этой стадии проект бюджета представят члены краевого Правительства. На публичные слушания приглашены депутаты Законодательного Собрания, руководители профсоюзных организаций, представители общественности, муниципалитетов.



Все предложения, высказанные участниками слушаний, в дальнейшем будут рассмотрены на профильных комитетах Законодательного Собрания с участием представителей министерств краевого правительства.

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