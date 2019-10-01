Пермь: новости дня
18:49 | 16.10.2019
В Перми отремонтирован выезд из микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов
В Перми ведется приемка работ после завершения ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно, что ремонтируются целые дорожные узлы и применяются новые технологические решения, улучшающие транспортную обстановку. Глава Перми Дмитрий Самойлов уже совершил несколько инспекционных выездов по объектам дорожного строительства, оценил качество работ.
На улице Встречной от улицы Подлесной до улицы Оверятской были расчищены от кустарников, мелколесья и пней участки вдоль дороги, проведена очистка водоотводных канав, уложены стальные водопропускные трубы, обустроены тротуары, подготовлены и засеяны газоны, заменен бортовой камень, установлены шумозащитные экраны высотой более 3 м. На самой автодороге уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия. На дороге по улице Оверятской от улицы Встречной до Глухого переулка также уложен асфальт. На обеих улицах за это время подрядчики укрепили щебнем обочины, нанесли дорожную разметку со светоотражающими элементами.
- Есть небольшие замечания по съездам, организации искусственных неровностей и ликвидации отверстий после взятия лабораторных проб на тротуарах. Подрядчик обещал все исправить, - отметил инспектор Общественной палаты Пермского края Даниил Бахарев.
Гарантийный срок качества по ремонту асфальтобетонного покрытия составляет не менее 36 месяцев, по нанесению дорожной разметки – не менее 6 месяцев.
- Как заказчики мы отвечаем перед пермяками за качество выполненного ремонта, – говорит директор МКУ «Благоустройство Индустриального района» Вадим Сабуров. – Поэтому наши кураторы регулярно выезжали на объекты в процессе ремонтных работ. Замечания подрядчики сразу устраняли. Пробы, взятые лабораторией, подтвердили должные нормативы ремонта.
Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, от состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей и уровень жизни в крае.
Дороги отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Отметим, в этом году в Перми идет ремонт 25 дорожных объектов по нацпроекту, всего по городу разными видами ремонта охвачено 70 дорожных объектов. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.
© «Вечерние ведомости»
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