В Перми временно ограничено движение транспорта по улице Гатчинской

18:34 | 16.10.2019

Ограничение движения транспорта связано с выполнением работ по строительству коммунальных сетей.



Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, временно ограничено движение транспорта по улице Гатчинской на участке от улицы Василия Каменского до улицы Боровой. Ограничение введено до 23:59 30 ноября.



Работы будет выполнять ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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