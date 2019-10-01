ПФО занял второе место в стране по количеству президентских грантов

18:29 | 16.10.2019

Фонд президентских грантов официально подвел итоги второго конкурса 2019 года по распределению грантов президента РФ. Как и по итогам первого конкурса, в октябре Приволжский федеральный округ занял второе место в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования.



Победил каждый четвертый участник из ПФО. Проекты 407 лидеров из Приволжья получат 618,4 млн рублей. Всего на второй конкурс некоммерческие организации округа отправили 1,7 тыс. заявок.



Лидером по количеству проектов-победителей среди регионов округа стала Республика Башкортостан: одобрение получило 55 заявок на сумму 63 млн рублей. Второе место – у Самарской области: грантовое финансирование в размере 98 млн рублей получил 51 проект. На третьем месте в неформальном зачете регионов ПФО — Удмуртская Республика. Ее некоммерческие организации получили 45 грантов на общую сумму 49 млн рублей. В Пермском крае 40 проектов-победителей будут профинансированы на сумму около 80 млн рублей (в первом конкурсе этого года президентский грант выиграли 36 организаций региона).



Победителей конкурса поздравил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Лидирующие позиции Приволжского федерального округа – яркий показатель того, что в наших регионах востребован конкурс грантов президента России. Количество победителей из ПФО растет: по итогам первого конкурса в июне этого года поддержку главы государства получило 337 заявок нашего округа, а во втором – уже на 20% больше. Более чем на 100 млн рублей возросла общая сумма, которая будет направлена на реализацию проектов некоммерческих организаций Приволжья. Это победа всех жителей округа, ведь гранты президента России Владимира Владимировича Путина направляются прежде всего на развитие социально значимых проектов, которые призваны сделать жизнь каждого гражданина ПФО интереснее и комфортнее».



Всего в России из 9 тыс. проектов, поданных на конкурс, победителями признаны 2128 (23,4%). Они получили финансирование на сумму 4,35 млрд рублей.

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