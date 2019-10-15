«Горьковка» приглашает пермяков на историческую выставку

15:05 | 16.10.2019

«История образовательных учреждений Перми до 1917 года» - так называется выставка, открывшаяся в читальном зале отдела редких книг краевой библиотеки им. Горького.



Экспозиция охватывает период с 1735 года - момента образования горнозаводской школы на Егошихинском заводе - до 1916 года, когда открылось Пермское отделение Петроградского университета.



В 1783 г. Пермским приказом общественного призрения было открыто первое учебное заведение губернского города Перми – «Пермская градская народная школа», «Малое народное училище», которая в 1786 г. в соответствии с единым государственным школьным уставом была преобразована в Главное народное училище. В 1808 г. на ее основе создается Пермская мужская классическая гимназия.



На выставке шесть тематических разделов:



- развитие образования в Перми в целом,



- начальное образование в Перми,



- Мужская классическая гимназия,



- Мариинская женская гимназия,



- Пермская духовная семинария,



- Профессиональное образование в Перми.



Пермская Мариинская женская гимназия зарождалась как женское училище 1-го разряда для приходящих девиц. До ее открытия (в 1861 г.) в Перми для обучения девочек существовало домашнее обучение и закрытые пансионы. Официально гимназией училище стало в 1871 году, добавился седьмой класс и дополнительный восьмой педагогический класс. Девушки получали профессию учительниц.



Печатные работы дополнены снимками старых зданий и фотографиями людей той эпохи. Тут же есть материалы об истории коммерческого училища, торговой школы, технического железнодорожного училища, речного училища.



В экспозиции соседствуют труды местных дореволюционных авторов: В. Н. Шишонко, А. А. Дмитриева, В. К. Семченкова, А. Зверева - и современных авторов, исследующих различные аспекты истории образования: Т. А. Калининой, И. А. Слудковской, А. А. Кальсиной и других.



Выставка подготовлена отделом краеведения для IV городского исторического форума. В «Горьковке» она работает по 30 ноября. Выставка находится в читальном зале отдела редких книг (4 этаж, правое крыло). Вход свободный, 6+.

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