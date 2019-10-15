Дорогу от Березников до Соликамска расширят до четырех полос

14:26 | 16.10.2019

Краевые власти объявили торги на реконструкцию участка от Березников до Соликамска региональной дороги Кунгур – Соликамск.



На территории Березников и Соликамского городского округа дорогу (15,6 км) расширят до четырех полос – по две в каждом направлении движения. Работы будут выполнены в четыре этапа. В ходе реконструкции возведут двухуровневую развязку на пересечении региональной дороги с проспектом Ленина в городе Березники, а также обустроят мостовое сооружение через реку Ленву.



Автодорога Березники – Соликамск обеспечивает транспортную связь муниципальных образований Пермского края между собой и с магистральной сетью дорог. Расчетный срок службы дорожной одежды – 15 лет.



Итоги конкурса будут подведены 29 октября. Начальная (максимальная) стоимость контракта 616,6 млн рублей.



Отметим, проект бюджета Пермского края предполагает увеличение инвестиций в строительство региональных и местных дорог в 2020 году на 25% – объем вложений превысит 8 млрд рублей, и такой же уровень финансирования будет обеспечен в 2021 году, а к 2022-му объем финансирования дорожного строительства достигнет 10 млрд рублей.

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