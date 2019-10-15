В Перми разыскивают подозреваемого в квартирной краже

13:08 | 16.10.2019

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность подозреваемого в квартирной краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.



В сентябре прошлого года неустановленное лицо путем взлома стеклопакета проникло в одну из квартир в Индустриальном районе и похитило имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».



Приметы подозреваемого: возраст около 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, был одет в черную кожаную куртку, джинсы и кроссовки синего цвета. Фото по ссылке: https://59.мвд.рф/news/item/18621136/.



Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении злоумышленника, просят звонить по тел. 8 999 363-52-27.

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