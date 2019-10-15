В Перми будет чаще ходить автобус №36

13:00 | 16.10.2019

С 16 октября в утренние часы изменится расписание движения автобусного маршрута №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1». По просьбам пассажиров в период с 07:15 до 07:45 в целях сокращения интервала движения будет организовано два дополнительных отправления.



Автобусный маршрут №36 входит в пилотный проект новой транспортной модели. В рамках заключенного с перевозчиком контракта оплата за работу на маршруте осуществляется за фактический пробег на линии, что позволяет оперативно поменять расписание.



Напомним, с 2020 года все перевозчики начнут работать по новым контрактам. Это позволит корректировать графики движения исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и комфорта поездок в общественном транспорте.



С актуальным расписанием, а также движением общественного транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте МКУ «ГорТранс» http://map.gortransperm.ru/.

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