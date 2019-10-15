Пермь готовится к зиме

12:47 | 16.10.2019

В связи с ожидающимися на этой неделе минусовыми температурами по ночам на аппаратном совещании глава города Дмитрий Самойлов поручил главам районов проконтролировать готовность подрядных организаций и управляющих компаний к переходу на зимний режим содержания дорог и дворов.



В июле этого года завершились последние трехлетние контракты на содержание и ремонт улиц, после чего были заключены новые муниципальные контракты сроком на 5 лет. Переход на долгосрочные контракты позволит подрядчикам более эффективно планировать свою работу, заранее заготавливать материалы для зимнего содержания и для ремонта в летний период (битум, щебень). При этом требования к подрядчикам ужесточаются – приемка работ будет осуществляться по качеству содержания, а не по набору проведенных работ, также увеличены штрафные санкции к подрядчику, если он несвоевременно и некачественно выполняет работы. Уменьшены сроки ликвидации зимней скользкости и дефектов на дорогах, чтобы обеспечить максимальную безопасность дорожного движения.



В соответствии с новыми муниципальными контрактами в этом году Перми впервые будут применены современные противогололедные материалы – закупается порядка 21,5 тысячи тонн реагентов, который имеет рабочую температуру до -30°C. Новое средство для борьбы со льдом соответствует экологическим нормативам, не вредит окружающей среде и здоровью человека. Так, в Ленинском районе уже закуплено около 1,5 тысячи тонн этого противогололедного материала.



Кроме того, во всех районах города ведется подготовка снегоуборочной техники – к имеющимся у подрядных организаций 356 машинам закупается еще 68 единиц новой снегоуборочной техники. Например, в Индустриальном районе подготовлено уже более 40 единиц техники, в настоящий момент ведется закупка еще 22 единиц. Часть техники уже закуплена, в том числе приобретены новые погрузчики, экскаватор, грейдер, дорожные машины, трактор и автомобиль «Газель». В Мотовилихинском районе ведется закупка еще 17 единиц техники – тракторы, погрузчики и комбинированные дорожные машины. В Свердловском районе закупается 16 единиц новой снегоуборочной техники.



Кроме того, глава города акцентировал внимание на продолжающихся дорожных стройках, которые будут вестись и в зимний период, таких, как улица Революции на участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта, улица Героев Хасана от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской, сквер Советской Армии. Дмитрий Самойлов дал поручение обеспечить условия для безопасного движения пешеходов на ремонтируемых участках. Кроме того, главам районов дано указание проконтролировать подготовку ТСЖ и УК к работе в зимних условиях – они должны подготовить малогабаритную технику для уборки и обеспечить работу дворников.



Напомним, в соответствии с требованиями новых муниципальных контрактов содержание платных парковок будет приравниваться к содержанию дорог первой категории, что подразумевает уборку снега в течение 4 часов после окончания снегопада и его вывоз в течение 3 суток. Оснащение дорожной техники системой спутниковой навигации с отображением работающего оборудования позволит в реальном времени осуществлять мониторинг работы подрядчиков. Внедрение системы автоматического контроля над работой дорожных служб с использованием системы навигации предусмотрено концепцией по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Пермском крае.

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