Пермь: новости дня
12:38 | 16.10.2019
Зарплата пермских промышленников выросла почти на 4% за полгода
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в 2019 году сохраняется положительная динамика индекса промышленного производства: за восемь месяцев прирост индекса составил 3%. «В целом сегодня у нас реализуется 78 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей. При этом почти 700 млрд рублей –инвестиции в новые производства с созданием 10 тыс. рабочих мест. Три тысячи рабочих мест по этим инвестконтрактам уже создано», – напомнил глава Прикамья.
Заместитель председателя правительства Пермского края – министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов со своей стороны отметил, что благодаря реализации ключевых инвестпроектов реальная средняя заработная плата в промышленности в первом полугодии 2019 года превысила уровень зарплаты 2018 года на 3,8% и составляет более 45,5 тыс. рублей. На данный момент в Прикамье реализовано шесть инвестиционных проектов.
По данным краевого минпрома, ключевые отрасли – нефтедобывающая отрасль, химическое производство и лесопромышленный комплекс – показывают устойчивый рост объемов производства на уровне 2-3%. При этом определились отрасли-лидеры. Это фармацевтическое, металлургическое производство, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где прирост объемов производства составил 20-23%.
В первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал организаций составили 79,3 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти 77% инвестиций осуществлены организациями промышленного сектора.
Инвестпроекты реализуются в 11 территориях Пермского края. Ключевой точкой развития промышленности региона является Верхнекамье, где осуществляется 13 проектов с инвестициями почти 400 млрд рублей. На данный момент здесь уже создано более 2100 рабочих мест. Вторым центром инвестиционной активности является Пермь, где реализуется 44 инвестпроекта в самых разных отраслях промышленности, общий объем вложений превышает 178 млрд рублей и создано порядка 200 рабочих мест. «Приходят инвесторы и в наши территории опережающего социально-экономического развития, – отметил зампред Алексей Чибисов. – Так, в Чусовом реализуется 12 проектов на сумму 665 млн рублей. В настоящее время начинают работать первые резиденты и в ТОСЭР «Нытва».
Как отметил генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылев, благодаря взаимодействию с краевыми властями, и в частности реализации специнвестконтрактов, предприятие начало производство единственной отечественной противообледенительной жидкости. Также в рамках реализации инвестиционного контракта уже к лету следующего года на промышленной площадке предприятия в Краснокамске будет модернизировано и запущено производство противогололедных материалов, и уже ведется набор сотрудников. «Объемы инвестиций составят более 2 млрд рублей. Контракт заключен на восемь лет. Объем выручки составит 13 млрд рублей, объем налогов на период действия контракта – 2 млрд рублей».
Отметим, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к 2024 году обеспечить достижение ключевых показателей национальных проектов, установленных для Пермского края: объем отгрузки промышленных предприятий вырастет на 26%, а прирост экспорта составит более 50% относительного базового уровня 2017 года.
© «Вечерние ведомости»
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