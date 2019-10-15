Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:38 | 16.10.2019

Зарплата пермских промышленников выросла почти на 4% за полгода

15 октября на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию инвестиционных проектов на промышленных предприятиях региона.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в 2019 году сохраняется положительная динамика индекса промышленного производства: за восемь месяцев прирост индекса составил 3%. «В целом сегодня у нас реализуется 78 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей. При этом почти 700 млрд рублей –инвестиции в новые производства с созданием 10 тыс. рабочих мест. Три тысячи рабочих мест по этим инвестконтрактам уже создано», – напомнил глава Прикамья.

Заместитель председателя правительства Пермского края – министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов со своей стороны отметил, что благодаря реализации ключевых инвестпроектов реальная средняя заработная плата в промышленности в первом полугодии 2019 года превысила уровень зарплаты 2018 года на 3,8% и составляет более 45,5 тыс. рублей. На данный момент в Прикамье реализовано шесть инвестиционных проектов.

По данным краевого минпрома, ключевые отрасли – нефтедобывающая отрасль, химическое производство и лесопромышленный комплекс – показывают устойчивый рост объемов производства на уровне 2-3%. При этом определились отрасли-лидеры. Это фармацевтическое, металлургическое производство, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где прирост объемов производства составил 20-23%.

В первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал организаций составили 79,3 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Почти 77% инвестиций осуществлены организациями промышленного сектора.

Инвестпроекты реализуются в 11 территориях Пермского края. Ключевой точкой развития промышленности региона является Верхнекамье, где осуществляется 13 проектов с инвестициями почти 400 млрд рублей. На данный момент здесь уже создано более 2100 рабочих мест. Вторым центром инвестиционной активности является Пермь, где реализуется 44 инвестпроекта в самых разных отраслях промышленности, общий объем вложений превышает 178 млрд рублей и создано порядка 200 рабочих мест. «Приходят инвесторы и в наши территории опережающего социально-экономического развития, – отметил зампред Алексей Чибисов. – Так, в Чусовом реализуется 12 проектов на сумму 665 млн рублей. В настоящее время начинают работать первые резиденты и в ТОСЭР «Нытва».

Как отметил генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылев, благодаря взаимодействию с краевыми властями, и в частности реализации специнвестконтрактов, предприятие начало производство единственной отечественной противообледенительной жидкости. Также в рамках реализации инвестиционного контракта уже к лету следующего года на промышленной площадке предприятия в Краснокамске будет модернизировано и запущено производство противогололедных материалов, и уже ведется набор сотрудников. «Объемы инвестиций составят более 2 млрд рублей. Контракт заключен на восемь лет. Объем выручки составит 13 млрд рублей, объем налогов на период действия контракта – 2 млрд рублей».

Отметим, реализация ключевых инвестиционных проектов позволит к 2024 году обеспечить достижение ключевых показателей национальных проектов, установленных для Пермского края: объем отгрузки промышленных предприятий вырастет на 26%, а прирост экспорта составит более 50% относительного базового уровня 2017 года.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:12 | 16.10.2019
Перекроют дороги: премьер-министр летит в Екатеринбург

13:49 | 16.10.2019
В Алапаевске полицейские задержали свердловчанина, подозреваемого в нападении и краже телефона

13:17 | 16.10.2019
В Нижнем Тагиле у бабушки похитили сотни тысяч рублей

13:08 | 16.10.2019
В Перми разыскивают подозреваемого в квартирной краже

13:00 | 16.10.2019
В Перми будет чаще ходить автобус №36

12:48 | 16.10.2019
На Урале сирийский беженец отсудил у Минздрава миллион рублей

12:47 | 16.10.2019
Пермь готовится к зиме

12:38 | 16.10.2019
Зарплата пермских промышленников выросла почти на 4% за полгода

12:21 | 16.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают хозяев собаки, которая угодила под колёса автомобиля

11:56 | 16.10.2019
Отца, сына и экс-полицейского в Екатеринбурге осудили за угон автомобилей

11:37 | 16.10.2019
В Верхней Пышме ночью полыхал частный жилой дом

11:31 | 16.10.2019
По поручению Куйвашева многодетной семье, потерявшей жилье при пожаре, построен дом

11:15 | 16.10.2019
175 несанкционированных свалок ликвидировано в Екатеринбурге с начала года

10:58 | 16.10.2019
Следственный комитет опубликовал фото подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной и обратился с просьбой к жителям

10:49 | 16.10.2019
Уральские танцовщицы выступили на телеканале «Культура» в Москве

10:22 | 16.10.2019
Прямой рейс в Алма-Ату впервые откроется в уральском аэропорту Кольцово

10:12 | 16.10.2019
В Перми открывается центр компетенций «Мицубиси Электрик»

09:51 | 16.10.2019
Не пугайтесь: в Екатеринбурге завоют сирены

09:37 | 16.10.2019
В Екатеринбурге стартовала «Неделя моды»

09:13 | 16.10.2019
В Екатеринбурге полыхали иномарки

15.10.2019

22:18 | 15.10.2019
В Литературном квартале Екатеринбурга спилили деревья

21:32 | 15.10.2019
Замминистра экономразвития РФ расскажет о новых подходах в реализации нацпроекта по производительности

21:10 | 15.10.2019
В Екатеринбурге увеличат количество особо охраняемых природных территорий

19:59 | 15.10.2019
Свердловская область поддержит туристический проект «Императорский маршрут»

19:39 | 15.10.2019
В МВД рассказали о задержании убийц Ксении Каторгиной. Названо имя второго подозреваемого

18:41 | 15.10.2019
Стало известно имя одного из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

18:37 | 15.10.2019
В Свердловской области семье ребенка, пострадавшего на детской площадке выплатят 20 тысяч рублей

18:17 | 15.10.2019
В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмитажа

17:56 | 15.10.2019
В Екатеринбург на международное мероприятие ООН-Хабитат приедет более ста гостей

17:49 | 15.10.2019
Для пермяков перед «Теплым забегом» проведут бесплатные тренировки

17:35 | 15.10.2019
С декабря на СвЖД изменится график движения пассажирских поездов

17:33 | 15.10.2019
В Перми начнут ремонтировать поезда «Ласточка»

17:18 | 15.10.2019
Убийца Ксении Каторгиной показал, где спрятал тело

16:56 | 15.10.2019
В Екатеринбурге задержали девушку, торговавшую «мефедроном»

16:27 | 15.10.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше образовалась пробка из трамваев

16:08 | 15.10.2019
На перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливают пешеходный переход





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 