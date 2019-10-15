В Перми открывается центр компетенций «Мицубиси Электрик»

10:12 | 16.10.2019

Сегодня, 16 октября, в Перми открывается первый этап V Пермского инженерно-промышленного форума. Участникам предстоит обсудить реализацию национальных проектов в Прикамье, а также развитие промышленной кооперации крупных федеральных компаний с региональными производителями продукции и услуг.

Стартует юбилейный форум выездными стратегическими сессиями национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Так, Центр повышения квалификации «Становление» встретит партнеров, заинтересованных в росте эффективности бизнеса, и участников национального проекта «Повышение производительности труда».

В программе примут участие партнеры ЦПК «Становление», представители Корпорации «Мицубиси Электрик» (Mitsubishi Electric Corporation) – одного из глобальных лидеров в производстве электроники и электронного оборудования. Компания является лауреатом премии доверия потребителей «Марка №1 в России» и признана лучшей иностранной компанией, работающей в России, по итогам 2017 года.

Генеральный директор компании Хироюки Онода выступит на площадке ЦПК «Становление» и поделится практическим опытом работы в Индустрии 5.0. Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации ООО «Мицубиси Электрик (РУС)», российской дочерней компании корпорации Mitsubishi Electric Corporation, представит участникам форума концепцию управления производством «e-F@ctory».

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