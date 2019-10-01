Пермь: новости дня
17:49 | 15.10.2019
Для пермяков перед «Теплым забегом» проведут бесплатные тренировки
Занятия будут проходить по субботам в 11:00 19, 26 октября и 2 и 9 ноября. Организаторы покажут, какие упражнения подходят для разогрева, что нужно учесть на выбранной дистанции, и продемонстрируют трассу.
«Бег в холодное время года – это испытание. Мы предлагаем участникам «Теплого забега» прийти на тренировки. Это поможет вашему организму адаптироваться и быть готовыми к забегу. Преподаватели посоветуют каждому участнику, что именно стоит учесть в тренировках, когда термометр показывает минусовую температуру», – рассказал главный судья «Теплого забега» Михаил Дроздов.
В преддверии спортивного события «Школа здорового бега» также организует открытую лекцию, на которой участникам откроют секреты бега в холодное время года. Лекция состоится в среду, 23 октября, в 18:30, в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15).
«Мы убеждены: плохой погоды не бывает, бывает неподходящая экипировка. Поделимся своим опытом бега в холодное время года, посоветуем, как правильно подобрать одежду и кроссовки», – пообещала Александра Гуляева, координатор «Первого Пермского Бегового».
Участники «Теплого забега» должны пройти предварительную регистрацию: https://russiarunning.com/event/WarmRun2019. Для участия в тренировках и лектории тоже желательно зарегистрироваться: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdriZTzr1MBapUcQ6q-ETDfefUV6u2sO90GGGosT4-j2PyKXw/viewform.
Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом.
Беговое движение в Прикамье с каждым годом набирает обороты. В мае краевая столица впервые приняла Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В нем участвовало более 2 тыс. человек из более чем 100 городов России. В Перми регулярно проходят благотворительные забеги. В середине июня в четвертом забеге «На одном дыхании» приняло участие порядка 1 тыс. человек. Благодаря им удалось собрать 502 тыс. рублей – на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам. Во всероссийском «Кроссе нации» в сентябре в Прикамье участвовало более 20 тыс. человек. 5 октября в Чайковском состоялся первый музыкальный трейл-забег, участниками которого стали 530 любителей бега.
«Теплый забег» организуют фонд «Дедморозим» и общественное движение «Первое Пермское Беговое». Бегунов ждут трассы на 2,5; 5 и 10 км. Участвовать в забеге смогут и дети, для них будет организована трасса длиной 600 м. В прошлом году на старт «Теплого забега» вышло 1,6 тыс. человек. Им удалось собрать 1 млн рублей. Все средства были направлены подопечным проекта «Вернуть будущее» – воспитанникам и выпускникам интернатов для детей с инвалидностью.
© «Вечерние ведомости»
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