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Пермь: новости дня


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17:33 | 15.10.2019

В Перми начнут ремонтировать поезда «Ласточка»

15 октября в Перми с рабочим визитом побывал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым Дмитрий Пегов ознакомился с проектом реконструкции моторвагонного депо (ул. Барамзиной, 6).

В рамках рабочего совещания стороны договорились о реализации крупного инвестиционного проекта – создания в Перми Уральского центра по ремонту поездов «Ласточка». Реконструкция депо откроет пермской площадке возможность ремонтировать инновационные поезда, обеспечит объемом работы сотрудников и расширит географию работы депо: на пермской площадке смогут обслуживаться скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, зеленые электрички постепенно уходят в прошлое. «Пермский край переходит на «Ласточки», как и вся страна. Когда мы ставим на направление «Ласточку», мы видим, насколько увеличивается пассажиропоток. Люди пересаживаются с автомобилей, автобусов, потому что это – удобно. Мы и дальше будем расширять эту практику. Нам важно, чтобы «Ласточки» обслуживали здесь, в Перми. И не только те скоростные поезда, которые у нас в регионе работают, но и из других субъектов. Сейчас в депо 430 рабочих мест. Нам важно сохранить их на десятилетия», – подчеркнул Максим Решетников. Также губернатор указал, что развитие депо тесно сопряжено с проектом реконструкции улицы Строителей. Край со своей стороны построит транспортную двухуровневую развязку на подъезде к депо. По предварительным оценкам, строительство развязки будет стоить порядка 1 млрд рублей.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заметил, что реконструкция депо необходима для повышения качества обслуживания подвижного состава: «В связи с растущим объемом работы в пригородном узле, в связи с планами по увеличению подвижного состава «Ласточек», в Прикамье необходимо совершенствовать и технологию обслуживания этих поездов».

При этом в ближайшей перспективе подвижной состав скоростных поездов потребует ревизии. «Уже сейчас поезда накатали 1,6–1,8 млн км. Это значит, что через четыре-пять лет необходимо будет провести первую техническую ревизию: поднимать вагоны и проверять их техническую исправность. Принимая во внимание планы Пермского края по расширению маршрутной сети «Ласточки» в регионе и увеличению числа составов, мы видим потенциальное увеличение объема загрузки ремонтного депо», – отметил начальник депо Сергей Лифанов. По его словам, закономерно, что с ростом объема работы постепенно увеличится и количество рабочих мест.

В рамках модернизации в депо будет закуплено современное ремонтное оборудование, станки. Уже на первом этапе развития депо работники смогут проводить техобслуживание до 25 скоростных поездов в год. Концепция развития депо предполагает сохранение действующего здания и изменение его внутренней планировки. Первостепенные задачи – переоборудование ремонтной канавы, перенос колесного цеха и незначительное удлинение ремонтного цеха «Ласточек».

Напомним, сегодня стало известно, что ОАО «Российские железные дороги» рассматривает возможность запустить маршруты еще по двум направлениям следования скоростных электропоездов «Ласточка» в Пермском крае. Речь идет о маршрутах Пермь – Краснокамск – Пермь и Пермь – Чусовой – Пермь.

© «Вечерние ведомости»

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