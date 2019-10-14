В Прикамье пройдет прямая линия по программе «Старшее поколение»

15:55 | 15.10.2019

В среду, 16 октября, министерство социального развития Пермского края проводит прямую телефонную линию с населением по теме «Старшее поколение» и реализации этой программы в регионе.



Свои вопросы по темам активного долголетия (спорт, культура и занятость, добровольчество и волонтерство), диспансеризации, пенсионного обеспечения, мер соцподдержки, социальных услуг для пожилых граждан можно будет задавать по телефону 8 (342) 240 46 75 с 13.00 до 14.00. На них будут отвечать представители министерства социального развития Пермского края, министерства здравоохранения Пермского края, руководитель «Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края»



В прямой телефонной линии примут участие:



1. Санников Дмитрий Михайлович - заместитель министра социального развития Пермского края;



2. Миков Павел Владимирович - Уполномоченный по правам человека в Пермском крае;



3. Дерий Анна Владимировна – главный специалист отдела по организации первичной и специализированной медико-санитарной помощи министерства здравоохранения Пермского края;



4. Субботина Наталья Александровна - директор ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края»;



5. Жакова Ирина Александровна - заместитель начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;



6. Кайгородова Татьяна Николаевна - заместитель начальника отдела по обеспечению санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан ГУ Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

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