Пермь: новости дня
12:43 | 15.10.2019
Департамент транспорта администрации Перми представил перевозчикам проект нового контракта
На круглом столе присутствовали начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, представители крупных пермских перевозчиков.
Напомним, с 2020 года перевозчики в Перми начнут работать по новым контрактам с перечислением платы за проезд в бюджет города. Это позволит в перспективе формировать маршруты исходя из интересов пассажиров, а также повысить уровень безопасности и качество предоставляемых услуг.
На заседании были озвучены новые требования к подвижному составу. Так, к участию в аукционах будут допущены транспортные средства не старше 12 лет, с минимальным экологическим классом не ниже Евро-3, подходящие для перевозки людей с ограниченными возможностями, оборудованные мультимедийными информационными системами, а также оформленные в едином стиле. Помимо этого, предполагается, что доля газовых или электроавтобусов от общего числа транспортных средств у перевозчика должна составлять не ниже 20%.
В течение срока действия контракта перевозчики будут обязаны вести поэтапное планомерное обновление подвижного состава. Транспортные средства должны будут соответствовать экологическому классу Евро-5, иметь 100% низкий пол, быть оборудованными кондиционерами, системой учета пассажиропотока и мультимедийными информационными системами. К концу первого года исполнения контракта доля обновленных транспортных средств должна составлять 25%, а к 2024 году – 60%.
Одним из важных условий является наличие стационарных валидаторов в транспорте: на дату начала исполнения контракта в салоне их должно быть по одному на каждую дверь, а к 2021 году запланировано увеличение количества стационарных валидаторов и постепенный переход на бескондукторную систему оплаты проезда.
У администрации города появится возможность привести отрасль к единым стандартам обслуживания населения. Внедрение штрафных санкций за нарушение условий контракта позволит более эффективно воздействовать на частных перевозчиков. Будет обеспечено одинаковое качество подвижного состава, независимо от прибыльности или убыточности маршрута. Станет возможным внедрение бесплатных пересадок и различных проездных документов на всем общественном транспорте.
Приступить к работе по новым правилам перевозчики будут должны с 1 февраля по 15 июля следующего года.
- Тот проект новых контрактов, который мы сегодня обсуждали, заключается в поиске оптимального решения между требованиями пассажиров, возможностями бюджета и перевозчиков. Невозможно приобрести новый автобус, а потом работать на нем по самому низкому тарифу. Также уже сейчас общественный транспорт идет по пути развития экологичности. В новых контрактах предусмотрено увеличение доли газовых и электрических автобусов. В связи с этим возникает встречный вопрос о развитии соответствующих заправочных станций. Сегодня состоялся непростой, но очень содержательный диалог между администрацией и представителями бизнеса, потому что обсуждались не только новые условия контрактов, но и изменения в федеральном и налоговом законодательствах, - подвел итоги встречи Олег Жданов.
© «Вечерние ведомости»
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