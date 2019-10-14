Фестиваль «П Р О С В Е Т» собрал более 20 тысяч зрителей в Перми и Кунгуре

11:49 | 15.10.2019

Фестиваль света «П Р О С В Е Т», которые впервые прошел в Перми 12 и 13 октября, только на двух ключевых локациях – у Пермского театра оперы и балета и на Заводе Шпагина – собрал более 20 тыс. зрителей. Одним из гостей фестиваля стал и губернатор Пермского края Максим Решетников.



В выходные Завод Шпагина превратился в мультимедиа-арт-музей, а фасад Оперного театра стал полотном для масштабных проекций. Кроме того, еще три достопримечательности Перми – арт-объект «Пермские ворота», Колесо обозрения в Центральном парке развлечений им. Горького и телевышка РТРС – получили художественную подсветку. Также в рамках фестиваля в Кунгурской Ледяной пещере состоялся музыкальный перформанс JIVO. Таким образом, узнаваемые и популярные места Перми стали галереей современного искусства под открытым небом.



Среди участников «П Р О С В Е Т А» художники и творческие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Перми. Куратором фестиваля стал Влад Александров, архитектор и режиссер мультимедийных шоу в России и за рубежом. Многие его работы отмечены российскими и международными профессиональными премиями «Событие года», «Идея», «Серебряный Меркурий», Eventex, Eubea, ADCR Awards и другими.



«П Р О С В Е Т» – фестиваль о том, как художники работают со светом как формой. Работы художников совершенно разные. Есть и мультимедиа, где строят и оживляют декорации, и неоновые инсталляции, есть и аналоговые из обычных лампочек, и масштабные. Свет в любом его проявлении прекрасен и все преображает. Общая мысль фестиваля заключена в названии: мы «просвечиваем» город, его яркие точки, выявляем ценности, напоминаем о них», – рассказал Влад Александров.



Отметим, светофестиваль подобного масштаба проходит в Прикамье впервые. Ранее такие события в России проходили только в Москве и Санкт-Петербурге. «П Р О С В Е Т» состоялся при поддержке фестиваля «Пермский период. Новое время».

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