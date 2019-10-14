В Перми пройдет конкурс «Первоклассник года-2019»

11:33 | 15.10.2019

Целью конкурса является создание творческого пространства для проявления семейных талантов и творческих способностей каждого участника.



В этом году конкурс «Первоклассник года» проводится во второй раз. Его организатором выступает центр детского творчества «Сигнал» при поддержке департамента образования администрации Перми. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра детского творчества «Сигнал» Марина Зыбина подчеркнула важность участия в конкурсах и мероприятиях для всей семьи.



- Это помогает наладить отношения, сблизиться всем членам семьи, совместно испытать азарт, трепет и восторг, радость и счастье от победы, сопереживание и поддержку в случае поражения. Разнообразные конкурсы делают детей общительными и уверенными в себе, повышают самооценку и раскрывают творческий потенциал, помогают наполнить реальный мир ребенка совместными и интересными занятиями, потеснив телевизионный и виртуальный, - отметила Марина Зыбина.



Конкурс пройдет в два этапа, каждый из которых также состоит из нескольких туров. Так, в ходе первого тура отборочного этапа «Первоклассный первоклассник» ребята с родителями должны подготовить и презентовать видео-визитку на одну из тем – «Учимся вместе», «История о том, как мы готовились в первый класс», «От ползунков до портфеля», а также создать логотип или эмблему конкурса.



Во втором туре отборочного этапа необходимо подготовить творческий номер вокального, танцевального, стихотворного или оригинального жанра. Членами жюри будут отобраны 15 участников, которые пройдут во второй этап конкурса.



В первом туре «Ты – мое счастье!» второго этапа ребята должны будут продемонстрировать творческий номер, подготовленный для первого этапа. В туре «Мы – семья!» конкурсанты должны будут продемонстрировать сцену о ценностях, традициях и обычаях своей семьи. В туре «Конфетное дефиле» участники должны показать костюмы, сделанные своими руками на заданную тему.



Прием заявок проходит в центре детского творчества «Сигнал» до 20 октября. Подвести итоги конкурса планируется в конце ноября.



Положение о конкурсе и подробную информацию можно найти на сайте центра детского творчества «Сигнал» http://signal-perm.ru/.

© «Вечерние ведомости»