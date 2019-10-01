В Перми автомобиль сбил группу школьников

20:23 | 14.10.2019

14 октября в 18.22 в пермскую скорую помощь поступил вызов с ул. Братьев Игнатовых. Автомобиль Mazda сбил детей на пешеходном переходе по ул. Мира.



Предполагается, что дети шли из школы. Данные о количестве пострадавших расходятся: трое или пятеро. В группе ВК «Скорая помощь / город Пермь» сообщается, что пятеро пострадавших школьников получили травмы легкой и средней тяжести и госпитализированы в краевую детскую больницу на Баумана, 17.

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