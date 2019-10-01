Пермь: новости дня
18:21 | 14.10.2019
В Перми за счет дополнительных земельных участков расширят дороги и тротуары
За счет освободившейся территории в центре Перми появится возможность увеличить пропускную способность дорог, расширить и благоустроить тротуары, организовать дополнительные велосипедные дорожки.
Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, процедура изъятия земельных участков проводится в соответствии с проектами планировки и межевания Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов, утвержденными в октябре этого года. Новой документацией предусмотрено развитие территории центральных улиц города: Ленина, Крисанова, Петропавловской, Советской, Николая Островского и Комсомольского проспекта. Здесь запланированы реконструкция и благоустройство территории, расширение существующей и организация новой улично-дорожной сети. Речь идет о создании новых внутриквартальных проездов и дополнительных полос для движения автотранспорта, реконструкции перекрестков, расширении и благоустройстве тротуаров для пешеходов, а также организации новой сети велодорожек.
Документацией по планировке территории также определены перечни земельных участков, подлежащих резервированию и изъятию для государственных и муниципальных нужд. Распоряжением об изъятии установлен перечень, в который включен 61 участок. Именно за счет данных земель станет возможна реализация всех положений, установленных проектами планировки и межевания. По распоряжению главы Перми Дмитрия Самойлова были скорректированы границы красных линий территорий по улице Николая Островского, 93 и улице Крисанова, 19. Отдельное распоряжение об изъятии будет принято по земельным участкам, на которых расположены пристрои к домам по Комсомольскому проспекту, 7 и улице Петропавловской, 60/1.
Сегодня на большинстве участков, подлежащих резервированию и изъятию, располагаются торговые объекты. Каждому собственнику такого объекта будет направлено соответствующее соглашение с установленной стоимостью выкупа земельного участка, рассчитанной независимыми оценщиками. Как отметили в департаменте земельных отношений, больше половины собственников земельных участков выразили готовность подписать соглашения. В случае подписания, соответствующую денежную компенсацию они получат уже в этом году.
- Наш город постоянно растет и меняется: появляется потребность в увеличении пропускной способности центральных улиц, благоустройстве пешеходных дорожек, создании комфортных условий для прогулок и передвижения на автотранспорте. При этом ресурсы города ограничены, и мы можем исходить только из того, что имеем. Изъятие земельных участков – это необходимость, с которой мы рано или поздно все равно столкнемся. Мы находимся в постоянном диалоге с собственниками участков, и большинство из них с нами согласны. Уверена, что наши совместные усилия помогут сделать Пермь еще более красивым, комфортным и благоустроенным городом, – подчеркнула Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.
© «Вечерние ведомости»
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