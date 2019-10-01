В Прикамье появится онлайн-платформа сельхозярмарок с функцией предварительного заказа

17:07 | 14.10.2019

12 октября глава Прикамья Максим Решетников посетил сельскохозяйственную ярмарку выходного дня в Перми по адресу: ул. Народовольческая, 3.



Губернатор Пермского края осмотрел палатки с различными видами продуктов – колбасными и кондитерскими изделиями, замороженными полуфабрикатами, молочной продукцией, медом и овощами, а также пообщался с фермерами. Как отмечают прикамские сельскохозяйственники, подобный формат продажи зарекомендовал себя, спрос на товары есть, в том числе потому, что в сетевых магазинах натуральные фермерские продукты часто стоят дороже, чем у самих производителей. Среди моментов, на которые обратили внимание фермеры, – необходимость в более активном информировании о проводимых ярмарках, а также расширение возможностей по сбыту продукции.



В связи с этим обсудили вопрос о создании единой онлайн-платформы ярмарок. С ее помощью потенциальный покупатель сможет узнать, на какой из площадок и в какое время тот или иной фермер будет торговать в предстоящие выходные, и заранее сделать заказ на его продукцию, а в день ярмарки – получить товар. «Это очень хорошая идея. Мы готовы работать, готовы даже сами доставку делать, если это будет большой заказ. По Перми – бесплатно», – подчеркнул представитель компании «Ильен», занимающейся производством замороженных пельменей и свежей мясной продукции.



По итогам общения Максим Решетников поручил краевым минпрому и минсельхозу оперативно проработать вопрос создания такой онлайн-площадки. «Важно, чтобы люди понимали, где ярмарки будут проходить в предстоящие выходные, могли там заказать заранее, приехать и получить. Потому что можно знать о ярмарке, прийти через час, но уже не найти нужного тебе продукта», – указал губернатор. Подобный формат позволит увеличить объем продаж продукции, производимой фермерскими хозяйствами, и, соответственно, объем выручки, а для жителей городов через новый сервис расширится возможность по покупке натуральных свежих продуктов. Кроме того, это позволит наладить взаимосвязь производителя и потребителя, когда жители Прикамья смогут купить фермерские продукты не только на ярмарке, но и в других точках сбыта.



После осмотра ярмарки Максим Решетников дал поручение краевым отраслевым министерствам, а также муниципальным властям тщательнее подходить к вопросу благоустройства территорий, на которых проходят ярмарки, а кроме того, проработать возможность торговли фермерских хозяйств в разных точках города, в том числе в «трафиковых» местах, чтобы натуральная продукция была доступна большему количеству пермяков.



По данным краевого министерства сельского хозяйства, в среднем в одной ярмарке участвует 12-15 фермеров, представляющих разную продукцию. Организация городских ярмарок – один из механизмов по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



В общей сложности в этом году было запланировано порядка 2 тыс. ярмарок во всех территориях Пермского края, на данный момент проведено уже более 1,1 тыс. Остальные ярмарки пройдут до конца текущего года как в выходные, так и в рабочие дни.



Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский городской бизнес-инкубатор (https://vk.com/incubatorperm), который выступает соорганизатором проекта.

© «Вечерние ведомости»