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15:44 | 14.10.2019

Пермские кадеты победили в спартакиаде «Кадет Приволжья-2019»

В Чебоксарах состоялось награждение участников IV Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья-2019». В соревнованиях приняли участие 120 воспитанников кадетских корпусов из шести регионов Приволжского федерального округа.

Победителями соревнований стали воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина, второе место заняли кадеты из Удмуртии, третье – представители Нижегородской области.

В течение двух дней испытаний кадеты продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку. Были установлены новые рекорды среди воспитанников кадетских корпусов в соревнованиях по прыжкам в длину (298 см) и подтягиванию на высокой перекладине (41 раз). Одним из самых трудных испытаний стал марш-бросок на 5,5 км по пересеченной местности, с оружием и в противогазах, в котором ребята показали слаженность и взаимовыручку.

«Мы приехали защищать честь нашего кадетского корпуса и хотим доказать, что наша модель образования и духовно-нравственного воспитания отличается от других подобных учреждений», – заявил воспитанник Пермского кадетского корпуса Владимир Варченя.

С успешным выступлением на спартакиаде участников поздравили главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Федоров, министр образования и молодежной политики Сергей Кудряшов, начальник штаба Юнармии Чувашской Республики, заслуженный мастер спорта и семикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев. «Спартакиада еще раз продемонстрировала, что общественный патриотический проект «КаДетство», поддерживаемый полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, расширяет свои границы, реально и эффективно способствует подготовке надежных защитников Отечества, настоящих патриотов России», – отметил Геннадий Федоров.

© «Вечерние ведомости»

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