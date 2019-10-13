В Камское водохранилище выпустили 7,7 тысячи мальков рыбы

14:31 | 14.10.2019

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова приняла участие в экологической акции «Выпуск молоди стерляди в Камское водохранилище», ежегодно проводимой предприятием «Лукойл-Пермь». В естественную среду обитания были выпущены 7,7 тыс. мальков рыбы. В среднем в год выпускается порядка 340 тысяч мальков ценных видов рыб: стерлядь, судак, щука.



«Сегодня мы видим, что компания «Лукойл-Пермь» относится к природе ответственно. Кама издревле была рыбной рекой, но к середине прошлого столетия численность стерляди в бассейне существенно сократилась. Мы понимаем, что окончательно вернуть эту «царскую рыбу» в реки можно только с помощью компенсационных выпусков», — отметила Светлана Радионова.



Транспортировка мальков проходила в особых условиях: температура воды в контейнерах для перевозки и водоеме в районах выпуска различалась не более чем на два градуса. Как отмечают специалисты, рыба должна быть генетически предрасположена к местам обитания в Пермском крае.



Через два года рыбы достигнут своего промыслового размера, чуть больше 40 см в длину и массы 0,5-2 кг, иногда встречаются экземпляры массой 6-7 кг и даже до 16 кг. Предельный возраст стерляди порядка 30 лет.



После экологической акции Светлана Радионова осмотрела завод ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», единую операторную, очистные сооружения, комплекс по переработке нефтешламов.



Напомним, что руководитель Росприроднадзора находится в Перми с 9 октября. Она провела заседание Научно-технического совета при Службе, а также встретилась с представителями промышленных предприятий и бизнеса Пермского края.

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