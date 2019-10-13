В Перми опечатан крупный ТЦ

13:27 | 14.10.2019

Судебные приставы приостановили работу пермского торгового центра «Лето», сообщает УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ в отношении собственников недвижимости о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового объекта по ул. Докучаева, 50 в Перми.



Проверка прокуратуры и МЧС выявила в здании многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.



Исполнительный документ выдал Дзержинский районный суд. Сотрудники УФССП немедленно отправились в ТЦ «Лето» для исполнительных действий. Всем, кто был в здании, пришлось его покинуть, затем помещения были опечатаны. Деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений и получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

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