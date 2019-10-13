Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

13:03 | 14.10.2019

Пермский робот стал первым в истории спорта механическим тренером

Пермская IT-компания «Промобот» и баскетбольный клуб «Парма» подписали контракт, согласно которому робот Promobot станет аналитическим тренером команды. Это первый в истории спорта случай, когда робот становится полноценным участником игры, наравне с тренерами, судьями и игроками.

В обязанности робота-тренера будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей Promobot станет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять эти сведения главному тренеру. Механический тренер будет присутствовать на всех домашних матчах «Пармы».

Напомним, на прошлой неделе пермские айтишники представили сразу двух роботов-двойников – Арнольда Шварценеггера и Альберта Эйнштейна. По словам председателя совета директоров компании Алексея Южакова, «теперь каждый может заказать робота-компаньона с любой внешностью – для дома, офиса, магазина или музея. Это первый в мире робот, который не просто имитирует эмоции человека, но и может встраиваться в бизнес-процессы: быть консультантом, администратором или гидом». В сентябре руководство компании заявило о старте серийного производства роботов-двойников.

Впервые разработка пермской IT-компании была представлена председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. В июне в рамках Петербургского международного экономического форма ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация развития МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что масштабирование бизнеса пермской IT-компании – закономерный этап в ее развитии.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:47 | 14.10.2019
В Екатеринбурге завершен подсчет голосов храмового опроса

14:31 | 14.10.2019
В Камское водохранилище выпустили 7,7 тысячи мальков рыбы

14:27 | 14.10.2019
В Екатеринбурге вновь планируется поиск Ксении Каторгиной

14:18 | 14.10.2019
По просьбам пермяков обустроен прямой спуск от нового ЖК к школе

14:09 | 14.10.2019
В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверил детский сад, закрытый на карантин

13:48 | 14.10.2019
В Серове будут судить работника отделения связи за присвоение чужого имущества

13:27 | 14.10.2019
В Перми опечатан крупный ТЦ

13:23 | 14.10.2019
Екатеринбуржец взял серебро на чемпионате России по кроссу

13:10 | 14.10.2019
По выходным дням в Перми будет перекрываться движение на ремонтируемом участке улицы Героев Хасана

13:03 | 14.10.2019
Пермский робот стал первым в истории спорта механическим тренером

12:43 | 14.10.2019
«Горьковка» приглашает пермяков поговорить об изучении английского

12:42 | 14.10.2019
Нет колес, нет проблем: в Екатеринбурге с машин снимают колеса

12:38 | 14.10.2019
Пятый посчитан: стали известны итоги голосования в Верх-Исетском районе

12:33 | 14.10.2019
Пермский футбольный клуб в девятый раз вышел в финал Кубка России

12:22 | 14.10.2019
Жители Екатеринбурга не могут вернуться домой из Японии

12:21 | 14.10.2019
Юные прикамцы приняли участие в окружной спартакиаде «Кадет Приволжья-2019»

12:12 | 14.10.2019
В Перми похолодает

11:59 | 14.10.2019
В Свердловской области проводятся работы по повышению финансовой грамотности

11:53 | 14.10.2019
Жертва налогов: у екатеринбурженки за долги арестовали Mercedes Benz

11:33 | 14.10.2019
Ночью в Нижнем Тагиле сгорел садовый дом

11:13 | 14.10.2019
Поисковый отряд прекратил поиски Ксении Каторгиной

10:47 | 14.10.2019
Оглашены предварительные итоги опроса по храму в Октябрьском районе

10:27 | 14.10.2019
В Екатеринбурге открыли движение трамваев на Эльмаш

09:59 | 14.10.2019
В столице Урала снизились цены на аренду жилья

09:42 | 14.10.2019
Екатеринбург ждут похолодание и мокрый снег

09:14 | 14.10.2019
Площадка Приборостроительного завода набирает большинство голосов в екатеринбургском опросе

комментариев: 1

13.10.2019

21:42 | 13.10.2019
Баскетболистки УГМК обыграли новосибирских соперников на выездном матче

21:34 | 13.10.2019
«Уралочка-НТМК» победила в первом туре российской волейбольной женской суперлиги

21:09 | 13.10.2019
Подсчет голосов о судьбе храма в Екатеринбурге начнется в полночь

20:14 | 13.10.2019
В Екатеринбурге избили блогершу за отказ в знакомстве

комментариев: 1

19:14 | 13.10.2019
В Екатеринбурге выросли зарплаты муниципальных бюджетников

комментариев: 1

18:21 | 13.10.2019
Более 85 тысяч человек прошли опрос по месту строительства собора в Екатеринбурге

17:28 | 13.10.2019
На Ново-Московском тракте мусоровоз столкнулся с двумя иномарками

16:26 | 13.10.2019
Коллапс в Кольцово: в аэропорту 40 минут не было интернета

15:30 | 13.10.2019
В Екатеринбурге на Макаровском мосту тестируют трамваи

14:41 | 13.10.2019
Более 50 тысяч екатеринбуржцев определились с местом для строительства храма святой Екатерины

комментариев: 1





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 