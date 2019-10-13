Пермский робот стал первым в истории спорта механическим тренером

13:03 | 14.10.2019

Пермская IT-компания «Промобот» и баскетбольный клуб «Парма» подписали контракт, согласно которому робот Promobot станет аналитическим тренером команды. Это первый в истории спорта случай, когда робот становится полноценным участником игры, наравне с тренерами, судьями и игроками.



В обязанности робота-тренера будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей Promobot станет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять эти сведения главному тренеру. Механический тренер будет присутствовать на всех домашних матчах «Пармы».



Напомним, на прошлой неделе пермские айтишники представили сразу двух роботов-двойников – Арнольда Шварценеггера и Альберта Эйнштейна. По словам председателя совета директоров компании Алексея Южакова, «теперь каждый может заказать робота-компаньона с любой внешностью – для дома, офиса, магазина или музея. Это первый в мире робот, который не просто имитирует эмоции человека, но и может встраиваться в бизнес-процессы: быть консультантом, администратором или гидом». В сентябре руководство компании заявило о старте серийного производства роботов-двойников.



Впервые разработка пермской IT-компании была представлена председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в Пермь. В июне в рамках Петербургского международного экономического форма ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, Корпорация развития МСП, компания «Промобот» и правительство Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства автономных человекоподобных роботов. Общий объем инвестиций, которые до конца года получит компания, составит 200 млн рублей. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что масштабирование бизнеса пермской IT-компании – закономерный этап в ее развитии.

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