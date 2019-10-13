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12:43 | 14.10.2019

«Горьковка» приглашает пермяков поговорить об изучении английского

15 октября в 18:30 пройдет лекция «Стендаль: о любви» в рамках клуба «Литературное зарубежье». Встреча будет посвящена известному французскому писателю XIX века, настоящее имя которого - Анри Бейль.

Главное внимание будет уделено биографии писателя и анализу самого известного его романа «Красное и черное». Лекция будет интересна всем. Те, кто книгу еще не прочли, в увлекательной форме познакомятся с сюжетом романа. Зрители, прочитавшие роман, смогут обменяться своими впечатлениями о нем, обсудить значение книги в истории мировой литературы, провести аналогии между романом «Красное и черное» и прежде прочитанными книгами. Особенно полезной лекция будет для студентов гуманитарных факультетов.

Вход свободный, 16+. Лекция состоится в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж).

17 октября в 17:30 начнется мероприятие «Изучение английского языка: как было, как есть и как надо».

В программе:

17:30-18:00 - интерактивная лекция «Методы обучения через призму учебников английского языка 20 и 21 века. Современные ресурсы и инструменты обучения» (зав. отделом литературы на языках народов мира Светлана Кряжева);

18:00-18:10 - презентация «В чем беда наших школ: с новыми учебниками и старыми методами» (методист ЦДО «Littera» Елена Седанова);

18:10-18:30 - мастер-класс по коммуникативной методике обучения английскому (методист ЦДО «Littera» Елена Седанова);

18:30-20:00 - индивидуальные консультации: диагностика уровня владения языком, определение стиля обучения и потребностей, рекомендации по дальнейшему изучению языка (методисты ЦДО «Littera»).

Мероприятие будет интересно тем, кто сам заинтересован в эффективном освоении английского языка или хочет понять, как обучать английскому языку своего ребенка.

Для участия обязательна регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNbDayygE0a8FxeCCLaJ0k-BwlPZ9PCBoph_wIDZbdvF6mPw/viewform, 16+. Место встречи - конференц-зал (левое крыло, 3 этаж).

© «Вечерние ведомости»

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