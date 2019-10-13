Пермский футбольный клуб в девятый раз вышел в финал Кубка России

12:33 | 14.10.2019

В Перми состоялся второй матч полуфинала Кубка страны по футболу – «Звезда-2005» против ЦСКА (Москва). У обеих команд были шансы забить гол, но до финального свистка сделать это так и не удалось, игра закончилась со счетом 0:0.



Благодаря победе 2:1 в Москве «Звезда-2005» по результатам двух матчей выходит в финал соревнований. Это девятый финал Кубка России пермских футболисток.



Финал Кубка России состоится 2 ноября в Армавире. «Звезда-2005» поборется за титул сильнейшего клуба страны с командой «Рязань-ВДВ», обыгравшей ФК «Локомотив».

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