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12:21 | 14.10.2019
Юные прикамцы приняли участие в окружной спартакиаде «Кадет Приволжья-2019»
Соревнования собрали более 150 воспитанников окружных кадетских корпусов из Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Чувашии, Пермского края и Нижегородской области. Это лучшие кадеты, проявившие себя в учебе и спорте. Ребята продемонстрировали знания, умения и таланты в военно-спортивных состязаниях, творческих и интеллектуальных конкурсах.
С открытием IV Спартакиады «Кадет Приволжья» участников поздравил заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. От имени полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова он обратился к кадетам с напутственным словом: «Проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года. За это время созданы и активно развиваются шесть окружных кадетских корпусов, осуществляющих подготовку воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. Ежегодное проведение спартакиады, ее форма и содержание мероприятий повышают мотивацию учащихся, уровень конкуренции и придают определенный состязательный характер. Это дает кадетам дополнительный стимул работать над совершенствованием своего образовательного уровня, улучшать физическую и специальную подготовку».
В рамках открытия спартакиады состоялось вручение переходящего штандарта «Лучший кадетский корпус» по итогам 2018/19 учебного года директору Удмуртского кадетского корпуса Татьяне Караваевой.
Кульминацией церемонии открытия стала передача факела с огнем капитану команды Чувашского кадетского корпуса Максиму Соловьеву. Заветный атрибут перешел от команды Нижегородского кадетского корпуса – победительницы прошлого года.
В завершение торжества состоялись выступления бойцов отряда мобильного особого назначения и оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике.
В первый день ребят ждали соревнования по строевой и силовой подготовке, легкоатлетическим дисциплинам. Кадетов проверили на знание воинских уставов, географии и военной истории России. Также им предстояло написать сочинение и пройти комплексное тестирование в формате государственной итоговой аттестации. Вечером состоялся творческий конкурс визиток.
Второй соревновательный день определил лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автоматов. Завершились испытания трехчасовым марш-броском на 5,5 км с преодолением крутого склона и участка «зараженной» местности в противогазе.
Подведение итогов и награждение победителей IV Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья-2019» состоялось вечером 12 октября.
В день открытия мероприятия заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев провел совещание с руководителями региональных органов управления образованием и кадетских корпусов ПФО. На встрече были подведены итоги деятельности и воспитательной работы в 2018/19 учебном году, определены задачи на текущий период, а также обсуждены вопросы подготовки и сдачи Единого государственного экзамена учащимися и другие направления развития кадетского образования.
© «Вечерние ведомости»
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