В Перми похолодает

12:12 | 14.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 октября, будет самый теплый день грядущей недели: днем около 7°C, ночью около 2°C.



Завтра будет около 6°C, возможны слабые дожди. В среду, 16 октября, столбик термометра поднимется не выше 3°C. В четверг будет около нуля, дождь со снегом. В пятницу, по предварительным прогнозам, будет пасмурно, чуть выше нуля.

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