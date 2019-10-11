Пермь: новости дня
03:38 | 13.10.2019
Власти Прикамья закупят лекарства для онкобольных еще почти на 140 млн рублей
Лекарственные средства будут ежемесячно поставляться в Пермский краевой онкологический диспансер до ноября 2020 года в соответствии с потребностями медучреждения. Закупаемые препараты применяются в терапии различных видов опухолевых заболеваний, в том числе для лечения меланомы, рака легкого, метастатического колоректального рака, а также злокачественных новообразований почек.
Кроме того, 17 октября будут подведены итоги конкурса на закупку препарата «Трастузумаб», применяемого в терапии рака молочной железы. Максимальная цена контракта составляет 67,9 млн рублей. Таким образом, в октябре будут приобретены лекарства на 138,6 млн рублей.
Отметим, закупка лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний в Прикамье проводится регулярно. В период с 1 января по 1 сентября текущего года было закуплено более 25 видов противоопухолевых препаратов на сумму 569,7 млн рублей.
Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» президентом России Владимиром Путиным поставлена задача снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%. Кроме того, в ходе реализации национального проекта предстоит увеличить с 40 до 70% охват населения профилактическими медосмотрами. Это необходимо для раннего выявления заболеваний, в том числе онкопатологий.
© «Вечерние ведомости»
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