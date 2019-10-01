С начала текущего года пермские МФЦ оказали населению более 2,7 млн услуг

17:51 | 11.10.2019

Чаще всего жители Прикамья обращались в центры за оформлением прав на недвижимость и регистрации по месту жительства.



В краевом МФЦ подвели итоги работы за 9 месяцев 2019 года. По данным ведомства, с начала года специалистами было принято 2 млн 728 тысяч обращений. Это на 21,55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Госуслуги в сфере регистрации сделок с недвижимостью и кадастровый учет являются, как и прежде, самыми востребованными у жителей Пермского края. Количество принятых пакетов документов по услугам Росреестра за 9 месяцев 2019 года составило более 685,8 тысячи дел.



Отмечается рост заявлений на оформление российских паспортов – 59,7 тысячи запросов (+3,10%). Зарегистрировались по месту жительства или пребывания через МФЦ 99,7 тысячи человек (+32,48%).



Востребованными темами обращений остаются услуги Пенсионного фонда. В частности, получить информацию о состоянии своих лицевых счетов в системе пенсионного страхования пожелали 57,2 тысячи посетителей (рост на 14,32%).



Набирают популярность и новые услуги МФЦ. Так, с июля текущего года жители краевой столицы могут через МФЦ оформить биометрический загранпаспорт с 10-летним сроком действия. Обратиться за получением документа можно в центральный офис многофункционального центра на ул. Куйбышева, 9, в понедельник и в среду, с 10 до 12 часов. Ранее заграничные паспорта с электронными носителями выдавали только в отделениях по вопросам миграции ГУ МВД.



Помимо биометрических удостоверений личности, в пермских МФЦ теперь можно получить льготный проездной в общественном транспорте. Также у студентов, школьников и пенсионеров есть возможность в любом отделении «Мои документы» написать заявление об использовании своей банковской карты МИР в качестве транспортной карты.



Среди нововведений стоит отметить и запуск мобильного приложения «Мои документы. Онлайн», с помощью которого пользователи в режиме online могут найти адрес ближайшего филиала МФЦ, узнать график его работы, записаться на прием в удобное для себя время и подключить напоминание о визите.



Кроме того, краевой многофункциональный центр продолжает расширять филиальную сеть. Новые отделения появились в Соликамске, Березниках, Чайковском, в селе Култаево Пермского района. До конца текущего года еще два офиса «Мои документы» откроют свои двери для посетителей в микрорайонах Парковый и Пролетарский г. Перми.

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