В Прикамье озвучат новые механизмы специнвестконтрактов и меры господдержки Фонда развития промышленности

17:45 | 11.10.2019

18 октября на площадке Пермского инженерно-промышленного форума состоится стратегическая сессия Регионального фонда развития промышленности (РФРП) «Меры поддержки промышленности и реализация института СПИК 2.0. Меры поддержки для обеспечения производства и выхода на новые рынки новых полимерных и композиционных материалов».



Руководитель консультационного центра федерального Фонда развития промышленности (ФРП) Анна Симановская расскажет о существующих в фонде программах льготного финансирования «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Конверсия», «Станкостроение», «Маркировка лекарств», «Повышение производительности труда», «Цифровизация промышленности», «Приоритетные проекты» и «Лизинг». В своем выступлении Анна Симановская сделает, кроме того, обзор основных изменений СПИК 2.0, разъяснив цель обновленного механизма СПИК, требования к инвестиционному проекту и порядок процедуры заключения контракта.



Также в ходе сессии прозвучат доклады о комплексных мерах поддержки заявителей в рамках опыта взаимодействия РФРП Пермского края и Пермской торгово-промышленной палаты, о механизме взаимодействия с банками и возможности получения софинансирования проектов и банковской гарантии в рамках получения льготного займа. Участники сессии ознакомятся с реальным опытом осуществления на практике проектов от руководителей предприятий-участников программ льготного финансирования ФРП.



Отмечается, что по результатам опроса представителей российского бизнеса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей, Фонд развития промышленности – один из самых эффективных и востребованных инструментов развития.



Пятый Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ-2019) стал уже традиционным ежегодным событием, организаторами которого выступают правительство Пермского края и министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Он пройдет в стенах культурного пространства «Завод Шпагина».

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