Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:40 | 11.10.2019

В Прикамье началось проектирование детской поликлиники в Чайковском

В Чайковском началось проектирование детской поликлиники на 60 посещений в смену. Краевое Управление капитального строительства подвело итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации объекта. Победителем стала компания «Экостройпроект». Сегодня подрядчик уже приступил к работам.

ООО «Экостройпроект» уже проектировало ряд крупных инфраструктурных объектов в Пермском крае. Это и авиационный техникум им. Швецова, и Коми-Пермяцкий агротехнический техникум. В настоящий момент компания проектирует сельские врачебные амбулатории в поселках Оверята и Ныроб, а также пожарное депо в Соликамске.

Подрядчик должен завершить проектирование к середине 2020 года. Строительство планируется начать в конце сентября следующего года. Согласно адресно-инвестиционной программе поликлиника должна быть построена во втором квартале 2021 года.

На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что в том числе на базе поликлинического звена в 2019 году медосмотрами в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, планируется охватить более 1 млн прикамцев. По словам главы региона, своевременный поход в поликлинику позволяет вовремя выявить заболевания, в частности сердечно-сосудистые и онкологические, которые остаются наиболее частой причиной смертности в Прикамье, а это, в свою очередь, позволяет вовремя принять меры по их излечению.

Проект бюджета Пермского края на 2020 год предполагает, что на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с текущим годом.

Напомним, сегодня на территории Прикамья ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Сейчас «в стройке» находится девять медицинских учреждений, пять из них будут завершены в текущем году. Помимо уже введенного в эксплуатацию лечебного корпуса в Оханске, это три детские поликлиники в Перми и сельская врачебная амбулатория в Майкоре.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:36 | 11.10.2019
Екатеринбургская больница выплатит 2,3 млн родственникам погибшей беременной женщины

19:03 | 11.10.2019
Снегоуборочную технику в Екатеринбурге подготовят к зиме до 15 октября

18:32 | 11.10.2019
Губернатор Свердловской области обратился к екатеринбуржцам накануне опроса о храме

18:14 | 11.10.2019
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего юношу

17:51 | 11.10.2019
С начала текущего года пермские МФЦ оказали населению более 2,7 млн услуг

17:45 | 11.10.2019
В Прикамье озвучат новые механизмы специнвестконтрактов и меры господдержки Фонда развития промышленности

17:44 | 11.10.2019
Два жителя села Байкалово обвиняются в попытке подкупа главы отдела ГИБДД

17:40 | 11.10.2019
В Прикамье началось проектирование детской поликлиники в Чайковском

17:11 | 11.10.2019
В Екатеринбурге уже больше трех месяцев ищут пропавшую бабушку

17:05 | 11.10.2019
В Перми завершается комплексный ремонт примыкающих к Компросу улиц

16:43 | 11.10.2019
По Макаровскому мосту с понедельника начнут ходить трамваи

16:23 | 11.10.2019
Фонд капремонта Пермского края вошел в топ-10 страны

16:15 | 11.10.2019
В Екатеринбурге водителям разрешили поворачивать с двух полос с Татищева на Токарей

16:07 | 11.10.2019
Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе

16:02 | 11.10.2019
В Екатеринбурге прошла премьера спектакля Григория Лифанова «Прощание в июне»

15:42 | 11.10.2019
Бабье лето покидает Средний Урал: погода на выходные

15:36 | 11.10.2019
В ближайшее время на Эльмаше откроют движение трамваев

15:07 | 11.10.2019
Екатеринбуржцы ждут отреставрированные вагоны метро

14:40 | 11.10.2019
Участницы конкурса «Миссис Екатеринбург 2019» примут участие в благотворительной акции

14:36 | 11.10.2019
Школьники примут участие в автопробеге Пермь – Кудымкар

14:20 | 11.10.2019
Владимиру Васильеву на 2 месяца сократили срок пребывания в СИЗО

13:38 | 11.10.2019
Жители Свердловской области с ОВЗ завершили пятимесячный проект «Паруса духа»

13:31 | 11.10.2019
Департамент транспорта Перми внес в гордуму дополнительный пакет документов по тарифному меню

13:11 | 11.10.2019
Авиакомпания «Победа» хочет отсудить расходы за задержку рейсов в Екатеринбурге из-за аварийной посадки Ан-12

13:02 | 11.10.2019
Стипендии президента и Правительства РФ получат 22 студента и молодых ученых Прикамья

12:53 | 11.10.2019
На виновника резонансного ДТП на Малышева завели уголовное дело об угоне

12:42 | 11.10.2019
Опыт развития пермских технопарков заинтересовал российское экспертное сообщество

12:35 | 11.10.2019
12 октября пермяков приглашают на городскую ярмарку

12:29 | 11.10.2019
В Перми на Покров изменится движение общественного транспорта

12:24 | 11.10.2019
Выходные в Перми будут относительно теплыми

12:14 | 11.10.2019
Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Саратов

11:41 | 11.10.2019
Ночью на дороге из Асбеста в посёлок Малышева погиб велосипедист

11:39 | 11.10.2019
На Уралмаше при столкновении иномарок пострадали двое детей

11:13 | 11.10.2019
В Свердловской области Audi врезалась в школьный автобус

10:36 | 11.10.2019
Жительница Екатеринбурга вышла замуж, после чего её атаковали коллекторы

10:12 | 11.10.2019
Ресторан KFC выплатит компенсацию екатеринбуржцам, на которых упала деревянная конструкция





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 