В Прикамье началось проектирование детской поликлиники в Чайковском

17:40 | 11.10.2019

В Чайковском началось проектирование детской поликлиники на 60 посещений в смену. Краевое Управление капитального строительства подвело итоги конкурса на разработку проектно-сметной документации объекта. Победителем стала компания «Экостройпроект». Сегодня подрядчик уже приступил к работам.



ООО «Экостройпроект» уже проектировало ряд крупных инфраструктурных объектов в Пермском крае. Это и авиационный техникум им. Швецова, и Коми-Пермяцкий агротехнический техникум. В настоящий момент компания проектирует сельские врачебные амбулатории в поселках Оверята и Ныроб, а также пожарное депо в Соликамске.



Подрядчик должен завершить проектирование к середине 2020 года. Строительство планируется начать в конце сентября следующего года. Согласно адресно-инвестиционной программе поликлиника должна быть построена во втором квартале 2021 года.



На заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что в том числе на базе поликлинического звена в 2019 году медосмотрами в рамках нацпроекта «Здравоохранение», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, планируется охватить более 1 млн прикамцев. По словам главы региона, своевременный поход в поликлинику позволяет вовремя выявить заболевания, в частности сердечно-сосудистые и онкологические, которые остаются наиболее частой причиной смертности в Прикамье, а это, в свою очередь, позволяет вовремя принять меры по их излечению.



Проект бюджета Пермского края на 2020 год предполагает, что на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд рублей, что на 27% больше по сравнению с текущим годом.



Напомним, сегодня на территории Прикамья ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Сейчас «в стройке» находится девять медицинских учреждений, пять из них будут завершены в текущем году. Помимо уже введенного в эксплуатацию лечебного корпуса в Оханске, это три детские поликлиники в Перми и сельская врачебная амбулатория в Майкоре.

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