Пермь: новости дня
17:05 | 11.10.2019
В Перми завершается комплексный ремонт примыкающих к Компросу улиц
Администрация Перми приняла решение подойти к ремонту знаковой улицы Перми – Комсомольского проспекта – комплексно, применив системный подход к выбору объектов. Перед началом активных работ по реконструкции проспекта завершается ремонт прилегающих к проспекту улиц, в том числе с полной заменой инженерных коммуникаций. Это позволяет не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновленного проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.
Напомним, в рамках благоустройства Комсомольского проспекта будут отремонтированы проезжая и бульварная часть улицы, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На тротуарной части опоры будут сохранены в историческом виде – в чугуне. Также будет устроена система ливневой канализации.
На примыкающих к Комсомольскому проспекту улицах обновлена проезжая часть, обустраиваются парковки и пешеходные дорожки, планируется высадка деревьев. В частности, заканчивается благоустройство улицы Швецова от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской и улицы 25 Октября от улицы Революции до улицы Чернышевского. Так, на улице Швецова в полном объеме отремонтированы проезжая часть и тротуары, в ближайшее время будет нанесена разметка и обустроены газоны, объект готовится к сдаче.
На участке улицы Луначарского – в районе Комсомольского проспекта – проведена перекладка тепломагистрали, также, как и на улице Тимирязева – около кинотеатра «Кристалл», улицах Глеба Успенского, Пермской. Улицу Луначарского полностью заасфальтировали, в том числе участок от улицы Крисанова до улицы Клименко, также обустроили парковочные карманы, обновили пешеходные тротуары. В этом году заасфальтирована улица Пермская от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда, отремонтированы тротуары.
В этом году комплексный ремонт также затронул улицы Тимирязева, Полины Осипенко – автомобилисты получили качественные дороги, а пешеходы – удобные тротуары.
Одной из важнейших магистралей, пересекающих Комсомольский проспект, является улица Революции. Ее реконструкция – одна из масштабных строек, которую проводит администрация Перми. Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов – участок от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта находится на завершающей стадии. Уже к середине октября здесь планируется открыть полноценное движение с двумя проезжими частями. В настоящий момент на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта полностью уложено дорожное покрытие, переустроены сети, наружное освещение. На завершающей стадии находится устройство тротуаров, строятся парковочные карманы. Введены в эксплуатацию сети водоснабжения и канализации. Осуществлен пуск газа во вновь построенный газопровод на данном участке улицы. Все работы ведутся в соответствии с графиком.
В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе ремонтируется 25 дорожных объектов. Всего же по городу разными видами ремонтов охвачено около 70 объектов. Благоустройство улиц ведется в том числе по проекту «Малые дела», который впервые реализуется в этом году. Работы выполняются в сжатые сроки и позволяют быстро решить проблему на конкретном участке.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:40 | 11.10.2019
В Прикамье началось проектирование детской поликлиники в Чайковском
17:06 | 11.10.2019
В Екатеринбурге уже больше трех месяцев ищут пропавшую бабушку
17:05 | 11.10.2019
В Перми завершается комплексный ремонт примыкающих к Компросу улиц
16:43 | 11.10.2019
По Макаровскому мосту с понедельника начнут ходить трамваи
16:23 | 11.10.2019
Фонд капремонта Пермского края вошел в топ-10 страны
16:15 | 11.10.2019
В Екатеринбурге водителям разрешили поворачивать с двух полос с Татищева на Токарей
16:07 | 11.10.2019
Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе
15:42 | 11.10.2019
Бабье лето покидает Средний Урал: погода на выходные
15:36 | 11.10.2019
В ближайшее время на Эльмаше откроют движение трамваев
15:07 | 11.10.2019
Екатеринбуржцы ждут отреставрированные вагоны метро
14:40 | 11.10.2019
Участницы конкурса «Миссис Екатеринбург 2019» примут участие в благотворительной акции
14:36 | 11.10.2019
Школьники примут участие в автопробеге Пермь – Кудымкар
14:20 | 11.10.2019
Владимиру Васильеву на 2 месяца сократили срок пребывания в СИЗО
13:31 | 11.10.2019
Департамент транспорта Перми внес в гордуму дополнительный пакет документов по тарифному меню
13:11 | 11.10.2019
Авиакомпания «Победа» хочет отсудить расходы за задержку рейсов в Екатеринбурге из-за аварийной посадки Ан-12
13:02 | 11.10.2019
Стипендии президента и Правительства РФ получат 22 студента и молодых ученых Прикамья
12:53 | 11.10.2019
На виновника резонансного ДТП на Малышева завели уголовное дело об угоне
12:35 | 11.10.2019
12 октября пермяков приглашают на городскую ярмарку
12:29 | 11.10.2019
В Перми на Покров изменится движение общественного транспорта
12:24 | 11.10.2019
Выходные в Перми будут относительно теплыми
12:14 | 11.10.2019
Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Саратов
11:41 | 11.10.2019
Ночью на дороге из Асбеста в посёлок Малышева погиб велосипедист
11:39 | 11.10.2019
На Уралмаше при столкновении иномарок пострадали двое детей
11:13 | 11.10.2019
В Свердловской области Audi врезалась в школьный автобус
10:36 | 11.10.2019
Жительница Екатеринбурга вышла замуж, после чего её атаковали коллекторы
10:12 | 11.10.2019
Ресторан KFC выплатит компенсацию екатеринбуржцам, на которых упала деревянная конструкция
09:34 | 11.10.2019
На ЕКАД произошло ДТП, в котором погиб мужчина
09:13 | 11.10.2019
УГМК обыграл «Надежду» в борьбе за Суперкубок Европы
20:57 | 10.10.2019
Депутатская комиссия подвела итоги сезона дорожного ремонта в Перми
20:14 | 10.10.2019
В пожаре на улице Таганской в Екатеринбурге погиб ребенок и ещё двое детей пострадали
19:53 | 10.10.2019
Екатеринбургский аэропорт возобновил работу после аварийной посадки военного самолета