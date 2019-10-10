Школьники примут участие в автопробеге Пермь – Кудымкар

14:36 | 11.10.2019

12 октября состоится автопробег, посвященный «картофельному» вкладу коми-пермяков в Победу. Участники автопробега «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» погрузятся в историю красноармейского продовольственного пайка времен Великой Отечественной войны: значительный вклад в обеспечение картофелем внесли жители Коми-Пермяцкого округа.



В исследовательском автопробеге примут участие сотрудники Пермского государственного архива социально-политической истории, Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка, Коми-Пермяцкого государственного окружного архива, а также педагоги, родители и дети физико-математической школы №9 Перми, школы №2 Кудымкара, Ленинской средней школы Кудымкарского района и ее Верх-Юсьвинского филиала.



В программе мероприятия – конференция «Военный паек», интеллектуальная игра, музейный квест по кудымкарской школе №2, где в годы войны действовал хирургический госпиталь. Юные кулинары приготовят оригинальные блюда из картофеля.



Участвовать в автопробеге намерены 24 семейных экипажа из Перми, то есть более 80 детей и взрослых.

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